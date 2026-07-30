"Я не люблю бити жінок": затриманий за напад на українців у Вроцлаві зробив першу заяву

Жорстоке побиття українського подружжя у Вроцлаві / © inpoland

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Адам С., колишній гравець федерації Gromda, вперше публічно прокоментував жорстоке побиття українського подружжя у польському Вроцлаві.

Чоловік заявив, що шкодує про те, що сталося, та додав, що нібито не любить бити жінок, пише in Poland.

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«На мене напали, не люблю бити жінок, але мене били, шкодую, — заявив колишній боєць.

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Це була перша публічна заяви 45-річного чоловіка з моменту його арешту.

Під час попередніх слухань у прокуратурі жоден з чоловіків не визнав звинувачень.

Напередодні, 29 липня, суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним — Адаму С. та Томашу М. Їх відправили під варту на час досудового розслідування. Саме після судового засідання один із затриманих уперше висловив свою позицію щодо нападу.

Наразі правоохоронні органи Польщі продовжують розслідування обставин нападу на громадян України.

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Нагадаємо, у польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на 20-річну українку та 21-річного українця, третього ймовірного нападника ще розшукують. Затриманим 27 і 45 років. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення, а одного з них затримав контртерористичний підрозділ під час спроби залишити Вроцлав.

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