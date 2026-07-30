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"Я не люблю бити жінок": затриманий за напад на українців у Вроцлаві зробив першу заяву
Один із затриманих за жорстоке побиття української пари у Вроцлаві, колишній гравець федерації Gromda Адам С., зробив першу публічну заяву після того, як суд відправив його під варту.
Адам С., колишній гравець федерації Gromda, вперше публічно прокоментував жорстоке побиття українського подружжя у польському Вроцлаві.
Чоловік заявив, що шкодує про те, що сталося, та додав, що нібито не любить бити жінок, пише in Poland.
«На мене напали, не люблю бити жінок, але мене били, шкодую, — заявив колишній боєць.
Це була перша публічна заяви 45-річного чоловіка з моменту його арешту.
Під час попередніх слухань у прокуратурі жоден з чоловіків не визнав звинувачень.
Напередодні, 29 липня, суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним — Адаму С. та Томашу М. Їх відправили під варту на час досудового розслідування. Саме після судового засідання один із затриманих уперше висловив свою позицію щодо нападу.
Наразі правоохоронні органи Польщі продовжують розслідування обставин нападу на громадян України.
Нагадаємо, у польському Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на 20-річну українку та 21-річного українця, третього ймовірного нападника ще розшукують. Затриманим 27 і 45 років. За даними поліції, обидва раніше були засуджені за різні правопорушення, а одного з них затримав контртерористичний підрозділ під час спроби залишити Вроцлав.