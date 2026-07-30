Пенсію можуть не виплатити: кого ПФУ закликав терміново оновити дані

Пенсія / © pixabay.com

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Українські пенсіонери, які змінили паспорт або прізвище, ризикують залишитися без виплат через неактуальні дані у реєстрі. Проте процедуру оновлення інформації тепер можна пройти за кілька хвилин, не виходячи з дому, аби уникнути збоїв під час підтвердження особи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Чому неактуальні дані — це проблема?

У Пенсійному фонді України роз’яснюють, що пенсійні виплати здійснюються виключно за наявності актуальних та достовірних відомостей про отримувача. Тому після заміни паспорта пенсіонерам необхідно обов’язково внести нові дані до Реєстру застрахованих осіб та власної пенсійної справи.

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Без своєчасного оновлення документів пенсіонери не зможуть успішно пройти дистанційну фізичну ідентифікацію. Зокрема, це стосується власників ID-карток, які планують підтверджувати особу через «Дія.Підпис» або під час відеоідентифікації.

У Пенсійному фонді застерігають, спроба пройти відеоідентифікацію без попереднього оновлення паспортних даних буде невдалою. У такому разі інформація в системі ПФУ просто не збігатиметься з новим документом, який пенсіонер покаже на камеру.

Як оновити інформацію дистанційно: покрокова інструкція

Аби змінити дані у пенсійній справі, не потрібно звертатися до сервісних центрів особисто. Процедура доступна на вебпорталі електронних послуг ПФУ:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Знайдіть та оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Натисніть на пункт «Внесення змін до пенсійної справи». Заповніть та подайте заяву про зміну особистих даних (у разі зміни ПІБ або паспортних даних). Підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Лише після того, як інформацію в системі буде успішно оновлено, пенсіонер зможе без перешкод пройти дистанційну фізичну ідентифікацію.

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Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні у серпні окремі пенсіонерки матимуть право на спеціальну доплату до пенсії. Йдеться про багатодітних матерів, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Також середній розмір пенсії в Україні зростає і на 1 липня 2026 року перевищив 7 200 гривень. Утім, майже половина пенсіонерів досі отримує менше 5 тисяч. При цьому самих пенсіонерів за останні роки стало помітно менше.

Пенсіонери також мають право на спеціальну надбавку — йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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