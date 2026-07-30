Кая Гербер сфотографувалася з Гомером Гіром: їхні батьки були одружені 30 років тому

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

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Донька Сінді Кроуфорд — 24-річна Кая Гербер — позувала перед камерами із сином Річарда Гіра — 26-річним Гомером Гіром. Вони разом зіграли у серіалі Shards («Уламки»), однак увага була прикута до них з іншого приводу.

Актори серіалу / © Associated Press

Річ у тім, що батьки Каї і Гомера були одружені протягом п’яти років — від 1991 до 1995. Однак шлюб розпався і згодом Річард і Сінді знайшли інших партнерів — Кроуфорд вийшла заміж за Ренді Гербера, з який у міцних стосунках і зараз, а Гір одружився з Кері Ловелл, з якою прожив у шлюбі Гір прожив 11 років.

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Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

Кая Гербер і Гомер Гір / © Associated Press

«Це справді кумедно — сама ситуація дуже кумедно склалася», — сказав Гомер в інтерв’ю USA Today на червоній доріжці.

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«Насправді до початку знімань ми ніколи не зустрічалися. Ми познайомилися за два тижні до них у барі — разом з усім акторським складом. Це була наша перша така зустріч, щоб познайомитися одне з одним, і вона була чудова», — пояснив актор.

«Майже одразу, здається, чи я, чи вона подумали: „Може, варто поговорити про слона в кімнаті?“» — додав він. Слон у кімнаті — це англійська ідіома під якою мається на увазі очевидна незручна тема, про яку всі знають, але ніхто не наважується заговорити.

Гомер розповів, що хтось із них першим заговорив про їхнє спільне походження — те, про що всі від самого початку думали. За його словами, для них самих це було «абсолютно природно».

«Вона чудова акторка і прекрасна людина, ми дуже зблизилися. Тож працювати з нею було справді великим задоволенням».

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