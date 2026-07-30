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- Шоу-бізнес
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Гейлі Бібер у бікіні блиснула сідницями на пляжі
Зірка опублікувала в мережі серію літніх фото.
29-річна американська модель, підприємниця та засновниця косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер підбила підсумки перших двох місяців літа, поділившись із фоловерами серією особистих фотографій в Instagram.
До добірки увійшли найрізноманітніші моменти її повсякденного життя. Судячи з опублікованих кадрів, Гейлі встигала не тільки займатися розвитком свого бренду та брати участь у робочих зніманнях, а й знаходила час для відпочинку на морі, прогулянок та сімейних днів.
Особливу увагу шанувальників привернули пляжні фотографії моделі. На них Бібер позує в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру та сідниці.
Також Гейлі опублікувала рідкісну фотографію зі своїм півторарічним сином Джеком Блюзом, якого вона виховує разом із чоловіком, 32-річним співаком Джастіном Бібером. При цьому, як і раніше, подружжя вирішило не показувати обличчя дитини, щоб зберегти приватність.
Шанувальники з захопленням зустріли нову публікацію, зазначивши, що Бібер вдало поєднує кар’єру, материнство та турботу про себе.
Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер одружилися у 2018 році, а у 2025 році вперше стали батьками. Відтоді модель лише зрідка ділиться моментами сімейного життя, вважаючи за краще оберігати сина від надмірної уваги громадськості.