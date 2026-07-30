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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Гейлі Бібер у бікіні блиснула сідницями на пляжі

Зірка опублікувала в мережі серію літніх фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, підприємниця та засновниця косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер підбила підсумки перших двох місяців літа, поділившись із фоловерами серією особистих фотографій в Instagram.

До добірки увійшли найрізноманітніші моменти її повсякденного життя. Судячи з опублікованих кадрів, Гейлі встигала не тільки займатися розвитком свого бренду та брати участь у робочих зніманнях, а й знаходила час для відпочинку на морі, прогулянок та сімейних днів.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Особливу увагу шанувальників привернули пляжні фотографії моделі. На них Бібер позує в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру та сідниці.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Також Гейлі опублікувала рідкісну фотографію зі своїм півторарічним сином Джеком Блюзом, якого вона виховує разом із чоловіком, 32-річним співаком Джастіном Бібером. При цьому, як і раніше, подружжя вирішило не показувати обличчя дитини, щоб зберегти приватність.

Гейлі Бібер із сином / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер із сином / © Instagram Гейлі Бібер

Шанувальники з захопленням зустріли нову публікацію, зазначивши, що Бібер вдало поєднує кар’єру, материнство та турботу про себе.

Нагадаємо, Гейлі та Джастін Бібер одружилися у 2018 році, а у 2025 році вперше стали батьками. Відтоді модель лише зрідка ділиться моментами сімейного життя, вважаючи за краще оберігати сина від надмірної уваги громадськості.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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