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Квашені грузді на зиму: рецепт української закуски
Хрусткі, ароматні та з легкою кислинкою — квашені грузді давно стали однією з улюблених домашніх заготівель української кухні.
Є страви, які повертають у дитинство і квашені гриби — саме з таких. Їх подають до картоплі, додають у святкові частування чи просто смакують із хлібом як самостійну закуску. Особливість груздів у їхній щільній текстурі та насиченому смаку. А правильне квашення допомагає зберегти аромат лісу та отримати продукт із приємною кислинкою та пряними нотками кропу та кмину. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати їх вдома, без складних технік і зайвих інгредієнтів.
Інгредієнти
- відварені грузді
- 700 г
- сіль
- 40 г
- кріп
- 1 пучок
- кмин
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Приготування
Грузді потрібно ретельно зачистити та добре промити у чотирьох водах.
Після цього гриби відваріть протягом 10 хв із моменту закипання.
У чисту банку об’ємом 700 мл викладайте шарами ще теплі грузді.
Кожен шар пересипайте сіллю, додавайте кріп і трохи кмину.
Важливий момент: гриби потрібно добре притиснути, щоб вони почали виділяти власний сік, адже саме він стане природним розсолом для процесу квашення.
Закрийте банку кришкою з отворами та залиште у теплому місці приблизно на 2 доби. За цей час гриби мають почати кваситися та виділити достатньо соку.
Якщо через два дні грузді не пустили достатньо рідини, їх потрібно додатково притиснути. Важливо: протягом усього процесу квашення гриби повинні бути повністю занурені в розсіл.
Після завершення квашення герметично закрийте банку та поставте її у холодильник.
А через кілька днів квашені грузді будуть готові до подавання.
Трохи солі, ароматний кріп, кмин, правильно підготовлені гриби і у вас готова закуска, яка зберігає смак українського лісу.