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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Квашені грузді на зиму: рецепт української закуски

Хрусткі, ароматні та з легкою кислинкою — квашені грузді давно стали однією з улюблених домашніх заготівель української кухні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
96 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
28 ккал
Коментарі
Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Є страви, які повертають у дитинство і квашені гриби — саме з таких. Їх подають до картоплі, додають у святкові частування чи просто смакують із хлібом як самостійну закуску. Особливість груздів у їхній щільній текстурі та насиченому смаку. А правильне квашення допомагає зберегти аромат лісу та отримати продукт із приємною кислинкою та пряними нотками кропу та кмину. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати їх вдома, без складних технік і зайвих інгредієнтів.

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти

відварені грузді
700 г
сіль
40 г
кріп
1 пучок
кмин
Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

  1. Грузді потрібно ретельно зачистити та добре промити у чотирьох водах.

  2. Після цього гриби відваріть протягом 10 хв із моменту закипання.

  3. У чисту банку об’ємом 700 мл викладайте шарами ще теплі грузді.

  4. Кожен шар пересипайте сіллю, додавайте кріп і трохи кмину.

  5. Важливий момент: гриби потрібно добре притиснути, щоб вони почали виділяти власний сік, адже саме він стане природним розсолом для процесу квашення.

  6. Закрийте банку кришкою з отворами та залиште у теплому місці приблизно на 2 доби. За цей час гриби мають почати кваситися та виділити достатньо соку.

  7. Якщо через два дні грузді не пустили достатньо рідини, їх потрібно додатково притиснути. Важливо: протягом усього процесу квашення гриби повинні бути повністю занурені в розсіл.

  8. Після завершення квашення герметично закрийте банку та поставте її у холодильник.

  9. А через кілька днів квашені грузді будуть готові до подавання.

Трохи солі, ароматний кріп, кмин, правильно підготовлені гриби і у вас готова закуска, яка зберігає смак українського лісу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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