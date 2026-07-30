Квашені грузді на зиму: рецепт української закуски

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Є страви, які повертають у дитинство і квашені гриби — саме з таких. Їх подають до картоплі, додають у святкові частування чи просто смакують із хлібом як самостійну закуску. Особливість груздів у їхній щільній текстурі та насиченому смаку. А правильне квашення допомагає зберегти аромат лісу та отримати продукт із приємною кислинкою та пряними нотками кропу та кмину. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати їх вдома, без складних технік і зайвих інгредієнтів.

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти відварені грузді 700 г сіль 40 г кріп 1 пучок кмин

Квашені грузді tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

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Грузді потрібно ретельно зачистити та добре промити у чотирьох водах. Після цього гриби відваріть протягом 10 хв із моменту закипання. У чисту банку об’ємом 700 мл викладайте шарами ще теплі грузді. Кожен шар пересипайте сіллю, додавайте кріп і трохи кмину. Важливий момент: гриби потрібно добре притиснути, щоб вони почали виділяти власний сік, адже саме він стане природним розсолом для процесу квашення. Закрийте банку кришкою з отворами та залиште у теплому місці приблизно на 2 доби. За цей час гриби мають почати кваситися та виділити достатньо соку. Якщо через два дні грузді не пустили достатньо рідини, їх потрібно додатково притиснути. Важливо: протягом усього процесу квашення гриби повинні бути повністю занурені в розсіл. Після завершення квашення герметично закрийте банку та поставте її у холодильник. А через кілька днів квашені грузді будуть готові до подавання.

Трохи солі, ароматний кріп, кмин, правильно підготовлені гриби і у вас готова закуска, яка зберігає смак українського лісу.

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