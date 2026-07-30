Ракета РФ впала у Польщі: експерт пояснив, чому її не перехопили

Ракета / © Getty Images

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Російська ракета, ймовірно Х-101, яка залетіла на територію Польщі під час масованої атаки, не була перехоплена польською протиповітряною обороною. Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що відповідальність за цей інцидент лежить саме на польській стороні.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

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За словами Романенка, якщо на території Польщі впала саме російська ракета Х-101, це означає, що її не змогли перехопити сили польської ППО.

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«Якщо ракета, ймовірно, Х-101, впала на польській території, то її пропустила польська ППО. До чого тут ми? Лоханулися не ми, а вони», — заявив експерт.

Україна пропонувала інший підхід

Романенко нагадав, що Україна неодноразово виступала з пропозицією створити поблизу українсько-польського кордону спеціальну зону, у межах якої можна було б перехоплювати російські ракети ще над територією України.

За його словами, йшлося про приблизно 30-кілометрову зону, де могли б працювати зенітні ракетні комплекси середньої дальності.

На думку експерта, якби така схема була реалізована, ризик потрапляння російських ракет у повітряний простір Польщі значно зменшився б.

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«Ми пропонували їм розмістити біля кордону ЗРК і збивати ракети над українською територією. Але вони не хотіли, тож тепер доведеться збивати ракети й Шахеди вже над своєю територією», — зазначив Романенко.

Романенко звернув увагу, що цього разу ракета впала у полі, однак наступного разу наслідки можуть бути набагато серйознішими.

«Добре, що вони падають у полях, але ракета може залетіти й у місто та влучити просто в будинок», — наголосив авіаексперт.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні вранці 30 липня у Люблінському воєводстві за 80 км від українського кордону, пролунали сирени повітряної тривоги. Вибухи були зафіксовані поблизу населених пунктів Туробін і Тарнава. У Тарнаві-Колонії впав невідомий об’єкт.

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Діаметр вирви становить близько 10 метрів. Поруч із місцем падіння також виявили обгорілі металеві фрагменти.

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