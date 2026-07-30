Ілона Гвоздьова вперше за п'ять років виїхала з чоловіком за кордон і показала їхній відпочинок

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографка Ілона Гвоздьова вперше за п’ять років вирушила у закордонну відпустку разом із чоловіком Іваном Хом’ячуком.

Цього разу подружжя залишило дітей удома й влаштувало романтичну подорож до Болгарії. У своєму Instagram танцівниця поділилася теплими кадрами відпочинку біля моря та зворушила зізнанням про коханого, який від початку повномасштабної війни не мав змоги побачити море.

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За словами Гвоздьової, ця поїздка стала для її чоловіка особливою й тепер вона спостерігає за його радісними емоціями. Як відомо, під час війни Іван працює на критично важливій військовій інфраструктурі. Водночас під час поїздки у зірковій родині підсилилися почуття.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

«Перша відпустка з чоловіком за п’ять років! Він не бачив моря з початку війни. Кожного дня радіє, як дитя! А я просто кайфую від того, що йому добре! Інколи я думаю, за що саме його люблю?! А коли дивлюся ці відео — розумію, що ні за що, а просто тому, що з ним! В ньому є те, чого мені інколи не вистачає. Наш дует доповнює нашу спільну картину життя і кожному додає тих фарб, щоб світити разом», — написала хореографка.

На оприлюднених сториз закохані не лише насолоджуються морем і сонцем, а й активно проводять час. Вони разом виходять на пробіжки вздовж узбережжя, займаються спортом, виконують гімнастичні вправи та пірнають.

Приємним відкриттям для Ілони стала й атмосфера в Болгарії. Зокрема, вона показала кадри з готельного номера, де по місцевому телебаченню транслювали сюжет про російські злочини в Україні.

Сториз Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук разом уже 17 років. Навесні 2025-го танцівниця повідомила, що подала на розлучення через накопичений стрес і втому, які негативно позначилися на їхніх стосунках. Втім, згодом подружжя змогло владнати кризу та вирішило зберегти сім’ю.

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