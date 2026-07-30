Іраклі Макацарія у річницю шлюбу замилував фото з трьома дітьми та молодшою на 17 років дружиною

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

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Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія повідомив про важливе свято у родині.

Так, 30 липня, знаменитість разом з 24-річною дружиною Лізою Чічуа святкують річницю шлюбу. Рівно чотири роки тому закохані уклали шлюб. Відтоді сталося чимало кардинальних змін. Зокрема, у родині народилося троє дітей.

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Аби закарбувати солодкі сімейні мить на пам’ять, Іраклі та Ліза влаштували чуттєвий фотосет. І як результат подружжя оприлюднило декілька чорно-білих світлин у своєму фотоблогу.

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Іраклі Макацарія з родиною / © instagram.com/maqatsa

Дружина та діти Іраклі Макацарії / © instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з родиною / © instagram.com/maqatsa

На ніжних знімках зірки попозували як на природі, так і в студії, з підрослими нащадками — трирічним Георгієм, однорічною Ніною та майже двомісячною Кето. Щоправда, обличчя наймолодшої донечки розгледіти не вдасться — подружжя поки що його приховує за емоджі.

«Чотири роки шлюбу, і тепер нас уже п’ятеро. Найкраща подорож і найбільше благословення. Безмежно люблю вас усіх», — замилувала підписом Ліза.

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа почали зустрічатися 2021 року. Вже у липні 2022-го закохані відгуляли пишне весілля у Грузії. І тепер вони виховують трьох дітей. А нещодавно молодша на 17 років дружина зірки закінчила університет.

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