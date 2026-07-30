Иракли Макацария в годовщину брака восхиnbл фото с тремя детьми и младшей на 17 лет женой

Иракли Макацария с женой / © instagram.com/maqatsa

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Грузинский бизнесмен и бывший герой шоу «Холостяк» Иракли Макацария сообщил о важном празднике в семье.

Так, 30 июля, знаменитость вместе с 24-летней супругой Лизой Чичуа празднуют годовщину бракосочетания. Ровно четыре года назад влюбленные заключили брак. С тех пор произошло немало кардинальных перемен. В частности, в семье родилось трое детей.

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Чтобы запечатлеть сладкие семейные мгновения на память, Иракли и Лиза устроили чувственный фотосет. И как результат супруги обнародовали несколько черно-белых фотографий в своем фотоблоге.

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Иракли Макацария с семьей / © instagram.com/maqatsa

Жена и дети Иракли Макацарии / © instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария с семьей / © instagram.com/maqatsa

На нежных снимках звезды попозировали как на природе, так и в студии, с подросшими потомками — трехлетним Георгием, годовалой Ниной и почти двухмесячной Кето. Правда, лицо самой молодой дочери разглядеть не удастся — супруги пока скрывают его за эмоджи.

«Четыре года брака, и теперь нас уже пятеро. Лучшее путешествие и величайшее благословение. Безгранично люблю вас всех», — восхитила подписью Лиза.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа начали встречаться в 2021 году. Уже в июле 2022-го возлюбленные сыграли пышную свадьбу в Грузии. И теперь они воспитывают троих детей. А недавно младшая на 17 лет жена звезды окончила университет.

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