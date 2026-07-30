Убитая Россией многодетная семья Вороновых / © Владимир Зеленский

Реклама

Российская баллистическая ракета убила многодетную семью Вороновых в Радушном возле Кривого Рога. От дома остались только развалины. Под завалами обнаружили фрагменты человеческих тел.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

По словам президента, семья Вороновых состояла из мамы Елены, папы Артема, семи детей — Марка, Доминики, Захария, Азария, Илая, Федерики, Эмилии, Виорики и полуторагодовалого внука Артема — ребенка их старейшего сына Матвея, который сейчас защищает Украину.

Реклама

На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Судьба Захарии, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется.

«Удар российской ракеты был таким сильным, что от дома почти ничего не осталось… Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертизы могут установить, кому именно из семьи принадлежат тела… Ужасное преступление российской войны против Украины — против обычных людей, против обычной жизни», — подчеркнул он.

Зеленский резко обратился к партнерам и призвал действовать скорее по передаче ракет для ПВО.

«Важно, чтобы этих людей видели те, кто принимает решение — решение в Пентагоне, в европейских столицах и повсюду в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизнь. Реальность говорит сама за себя. Защита жизни нужна. Ракеты для ПВО нужны», — подчеркнул он.

Реклама

Напомним, ранее сообщали, что российские оккупанты убили многодетную семью Вороновых в Радушном на Днепропетровщине. Артем и Елена Вороновы вместе с семью младшими детьми и внуком находились дома в момент удара российской ракеты.

Новости партнеров