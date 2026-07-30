Собаки и кошки не приносят счастья: неожиданные результаты нового исследования

Владельцы пушистиков чаще страдают от одиночества / © Credits

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Исследователи из Базельского университета проанализировали данные 2328 взрослых людей, чтобы проверить популярное убеждение о целительном влиянии домашних животных на наш организм. Результаты оказались совершенно неожиданными, ведь владельцы животных совсем не продемонстрировали лучших показателей физического или ментального здоровья по сравнению с живущими без пушистиков.

Об этом пишет Earth.com.

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Кто заводит животных и как они влияют на здоровье

Статистика показала, что владельцы домашних любимцев обычно на 4 года моложе других и чаще являются женщинами, проживающими в сельской местности. Кроме этого, они реже имеют высшее образование и выкуривают примерно на 0,19 сигареты в день больше, что за год превращается в 70 дополнительных сигарет.

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Даже после учета разницы в возрасте и доходах учёные не обнаружили никаких преимуществ от наличия животного для здоровья человека. Количество визитов к врачу, уровень удовлетворенности жизнью и ежедневная поддержка общества в обеих группах были абсолютно одинаковыми.

Особенно интересным оказался тот факт, что люди, искавшие наибольшую эмоциональную поддержку у своих любимцев, на самом деле испытывали более сильное одиночество. Психологическое состояние таких лиц оказалось несколько хуже, что полностью разрушает классический миф о пушистых избавителях от депрессии.

Собаки лидируют, а рыбки расстраивают

Исследование подтвердило, что собаки занимают первое место среди всех животных по способности создавать крепкую эмоциональную связь со своим хозяином. Мужчины, никогда не состоявшие в браке, и женщины, независимо от наличия семьи, сообщали о более высоком уровне привязанности к своим животным по сравнению с семейными мужчинами.

В то же время взаимодействие с менее контактными существами показало совсем другие, иногда даже отрицательные результаты для психики. Ученые заметили, что регулярный контакт с рыбками, рептилиями или насекомыми часто ассоциировался с понижением общего психологического благополучия владельцев.

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Причина или следствие

Поскольку опрос проводился только 1 раз, специалистам крайне трудно определить, что является причиной таких неожиданных результатов. Возможно наличие животного действительно приводит к появлению худших привычек, таких как увеличение количества выкуренных сигарет.

Однако сами авторы склоняются к другому объяснению, называемому эффектом отбора. Они предполагают, что люди с худшим психологическим здоровьем или постоянно находящиеся в состоянии стресса чаще заводят животное именно для утехи.

Эксперты также предостерегают от поспешных выводов, ведь все 2328 участников проживали исключительно в Швейцарии, потому эти тенденции могут отличаться в других странах. В то же время само по себе наличие паспорта на кота или собаку не гарантирует никаких магических изменений в вашем самочувствии.

«Наши выводы свидетельствуют о том, что простое владение домашним животным не связано с лучшим здоровьем или самочувствием, а отношения людей с их любимцами гораздо сложнее, чем простой ответ «да» или «нет»», — подытожили авторы исследования.

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Напомним, поведение собак часто трактуют неправильно — от «виновного» взгляда до внезапного «зума». Эксперт объяснила, что на самом деле стоит за самыми распространенными привычками домашних любимцев.

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