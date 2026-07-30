Собаки та коти не приносять щастя: несподівані результати нового дослідження

Власники пухнастиків частіше страждають від самотності / © Credits

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Дослідники з Базельського університету проаналізували дані 2328 дорослих людей, щоб перевірити популярне переконання про цілющий вплив домашніх тварин на наш організм. Результати виявилися абсолютно несподіваними, адже власники тварин зовсім не продемонстрували кращих показників фізичного чи ментального здоров’я порівняно з тими, хто живе без пухнастиків.

Про це пише Earth.com.

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Хто заводить тварин та як вони впливають на здоров’я

Статистика показала, що власники домашніх улюбленців зазвичай на 4 роки молодші за інших і частіше є жінками, які проживають у сільській місцевості. Окрім цього, вони рідше мають вищу освіту і викурюють приблизно на 0,19 сигарети в день більше, що за рік перетворюється на 70 додаткових цигарок.

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Навіть після врахування різниці у віці та доходах науковці не виявили жодних переваг від наявності тварини для здоров’я людини. Кількість візитів до лікаря, рівень задоволеності життям та щоденна підтримка від суспільства в обох групах були абсолютно однаковими.

Особливо цікавим виявився той факт, що люди, які шукали найбільшої емоційної підтримки у своїх улюбленців, насправді відчували сильнішу самотність. Психологічний стан таких осіб виявився дещо гіршим, що повністю руйнує класичний міф про пухнастих рятівників від депресії.

Собаки лідирують, а рибки засмучують

Дослідження підтвердило, що собаки займають перше місце серед усіх тварин за здатністю створювати міцний емоційний зв’язок зі своїм господарем. Чоловіки, які ніколи не були у шлюбі, та жінки, незалежно від наявності родини, повідомляли про вищий рівень прив’язаності до своїх тварин порівняно з сімейнимим чоловіками.

Водночас взаємодія з менш контактними істотами показала зовсім інші, іноді навіть негативні результати для психіки. Вчені помітили, що регулярний контакт із рибками, рептиліями або комахами часто асоціювався зі зниженням загального психологічного добробуту власників.

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Причина чи наслідок

Оскільки опитування проводилося лише 1 раз, фахівцям вкрай важко визначити, що є першопричиною таких несподіваних результатів. Можливо, наявність тварини дійсно призводить до появи гірших звичок, таких як збільшення кількості викурених сигарет.

Проте самі автори схиляються до іншого пояснення, яке називають ефектом відбору. Вони припускають, що люди з гіршим психологічним здоров’ям або ті, хто постійно перебуває у стані стресу, частіше заводять тварину саме для розради.

Експерти також застерігають від поспішних висновків, адже всі 2328 учасників проживали виключно у Швейцарії, тому ці тенденції можуть відрізнятися в інших країнах. Водночас сама по собі наявність паспорта на кота чи собаку не гарантує жодних магічних змін у вашому самопочутті.

«Наші висновки свідчать про те, що просте володіння домашньою твариною не пов’язане з кращим здоров’ям або самопочуттям, натомість стосунки людей з їхніми улюбленцями є набагато складнішими, ніж проста відповідь “так“ чи “ні“», — підсумували автори дослідження.

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Нагадаємо, поведінку собак часто трактують неправильно — від «винуватого» погляду до раптових «зумі». Експертка пояснила, що насправді стоїть за найпоширенішими звичками домашніх улюбленців.

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