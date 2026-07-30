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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Напад просто в холі суду: у Запоріжжі чоловік переплутав охоронця із суддею

У Шевченківському районному суді Запоріжжя стався напад на працівника Служби судової охорони. Обвинувачений у кримінальній справі помилково прийняв його за суддю, який мав оголошувати вирок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Чоловік хотів напасти на суддю, але побив охоронця

Чоловік хотів напасти на суддю, але побив охоронця / © pexels.com

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора через інцидент, який трапився у Шевченківському районному суді Запоріжжя. Обвинувачений у кримінальній справі напав на співробітника Служби судової охорони, адже переплутав його з суддею, який мав оголосити йому вирок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У Запоріжжі обвинувачений побив чоловіка, переплутавши із суддею

Усі події сталися ще 14 травня 2026 року. Того дня в приміщенні суду мало відбутися засідання у справі про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Утім, просто в холі суду обвинувачений зчинив бійку та завдав численних травм працівникові охорони.

Як з’ясувалося пізніше під час допиту, чоловік напав на охоронця помилково — він прийняв його за суддю Євгена Боєва. У своєму повідомленні до Вищої ради правосуддя суддя окремо вказав, що обвинувачений є людиною з інвалідністю I групи та має проблеми із зором.

Одразу після нападу, 14 травня, поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Згодом, 5 червня, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості вже за ч. 1 ст. 377 КК України — погрози або насильство щодо судді.

Розглянувши звернення Євгена Боєва, у Вищій раді правосуддя наголосили: кваліфікувати дії нападника мають правоохоронці, однак цей випадок безпосередньо стосується безпеки суддів та авторитету правосуддя.

Відтак Вища рада правосуддя надіслала запит до Офісу генерального прокурора, щоб отримати офіційну інформацію про перебіг та результати розслідування.

Чоловік напав з ножем на ТЦК у Харкові

Нагадаємо, у Харкові під час оповіщення військовозобов’язаних чоловік скоїв напад на представників ТЦК та СП. Після того, як старший групи представився громадянину, той несподівано накинувся на військових з ножем.

Унаслідок нападу двоє військових зазнали поранень. Один із них помер у лікарні від численних ножових травм. Врятувати його лікарям не вдалося. Іншого пораненого прооперували. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Після скоєння злочину нападник утік. Правоохоронці розшукують його для притягнення до відповідальності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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