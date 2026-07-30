Замість дня народження — траур: люди розповіли про багатодітну родину Воронових, яку вбила Росія

Родина Воронових / © ТСН

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Росіяни атакували селище Радушне, що є передмістям Кривого Рогу. Там окупанти поцілили по будинку багатодітної родини. Станом на цю хвилину відомо про шістьох загиблих та вісім поранених.

На місці трагедії працює кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

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Які наслідки атаки по Радушному

Суцільні руїни замість двох будинків, ще десяток осель довкола понівечені та розтрощені. Мішенню так званої «високоточної» російської зброї стали звичайні сільські хати. Ворожий «Іскандер-М» увігнався просто в житловий будинок, одним цинічним ударом убивши цілу родину.

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Близько другої години ночі російська балістична ракета влучила в будівлю. Спалахнула масштабна пожежа, а стіни та стеля миттєво склалися, поховавши під собою мешканців. Від самої ночі тут безперервно триває розбирання завалів: рятувальники вручну перекидали цеглини, до останнього сподіваючись знайти вцілілих. Від великої та затишної оселі після прильоту не залишилося навіть фундаменту.

Рятувальна операція тривала і вдень. До пошуків людей під завалами залучили кінологів зі службовими собаками. Працювати фахівцям доводилося з особливою обережністю, адже серед розкиданих уламків можуть бути нерозірвані боєприпаси.

Трагедія родини Воронових: розповіді сусідів

Десяток навколишніх будинків побиті вибуховою хвилею та уламками. Постраждали й їхні мешканці — серед поранених є люди у тяжкому стані.

Однак навколо місця трагедії тільки й мови, що про родину Воронових. Батько й мати виховали десяток дітей, а цієї фатальної ночі разом із ними в будинку перебував і півторарічний онук.

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Вікторія, сусідка загиблих: «Родина дуже хороша, дуже шкода діток... Ой, не можу (плаче)... Здається, там нікого немає в живих».

У самої пані Вікторії вдома троє дітей. Жінка каже, що зачувши гучний звук ракети, вони ледь встигли сховатися у коридорі між двох стін.

Ще одна сусідка, пані Наталя, разом зі своїм онуком прийшла подавати заяву до штабу про пошкоджене майно. Жінка бідкається: у хлопчика сьогодні день народження, однак свято назавжди спотворили російські окупанти.

Наталя, сусідка загиблих: «Моя донька з ними постійно спілкувалася, і дітки там дуже хороші. От сьогодні день народження у мого онука, а в них донька була — і вона якраз мала прийти до нас на день народження... І оце таке лихо сталося».

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Пан Микола мешкає на сусідній вулиці. Коли чоловік зрозумів, що прилетіло зовсім поруч із батьківською хатою, одразу кинувся туди. Каже, дивом нікого серйозно не зачепило, хоч вибух пролунав усього за кілька десятків метрів.

Микола, місцевий мешканець: «Тут пощастило, що лягли спати саме так. Шматки скла летіли так, що якраз усі пролетіли повз місця, де лежали люди... Я спочатку сюди прийшов: курява й пил осіли, повна хата скла, усе перекинуте, усі меблі валяються абияк».

Чоловік і досі не може оговтатися від моторошної звістки про загибель цілої родини по сусідству. Каже, що добре знав усіх, адже лише кілька днів тому бачився із господарем.

Микола, місцевий мешканець: «Я з ними дружив. І батько загиблих, Артем — я з ним дуже добре дружив. Буквально 3–4 дні тому розмовляв із ним. Отак зустрілися, поговорили...».

День жалоби

31 липня у селищі Радушному та в сусідньому Кривому Розі офіційно оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок чергового кривавого злочину російських окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УСЕ ПРО МАСОВАНУ АТАКУ: Росія вбила цілу родину на Криворіжжі, у Львові потрощені будинки

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