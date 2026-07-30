Закликав убити Зеленського: у Польщі затримали автора скандальних публікацій

Поліція в Польщі / © поліція Польщі

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У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка через його публікації у соціальних мережах. За версією слідства, він публічно закликав до вбивства та ображав президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

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За інформацією видання, затримання відбулося у Малопольському воєводстві.

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Як повідомила речниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло, правоохоронці зібрали доказову базу щодо діяльності чоловіка у соціальних мережах, після чого йому висунули обвинувачення.

За даними слідства, 40-річному чоловікові інкримінують публічні заклики до вбивства, а також образу президента України.

Під час слідчих дій підозрюваний, за словами представниці поліції, визнав, що діяв під впливом емоцій.

«Чоловік пояснив поліцейським, що діяв під впливом емоцій і шкодує про те, що зробив», — заявила Катажина Цісло.

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Як зазначає RMF24, за інкримінованими статтями польського законодавства чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває під процесуальним наглядом районної прокуратури в місті Мушина.

Нагадаємо, напередодні, 29 липня, у польському місті Любліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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