- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 1 хв
Закликав убити Зеленського: у Польщі затримали автора скандальних публікацій
Підозрюваний, якого затримала польська поліція, пояснив, що діяв під впливом емоцій.
У Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка через його публікації у соціальних мережах. За версією слідства, він публічно закликав до вбивства та ображав президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє польське видання RMF24.
За інформацією видання, затримання відбулося у Малопольському воєводстві.
Як повідомила речниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло, правоохоронці зібрали доказову базу щодо діяльності чоловіка у соціальних мережах, після чого йому висунули обвинувачення.
За даними слідства, 40-річному чоловікові інкримінують публічні заклики до вбивства, а також образу президента України.
Під час слідчих дій підозрюваний, за словами представниці поліції, визнав, що діяв під впливом емоцій.
«Чоловік пояснив поліцейським, що діяв під впливом емоцій і шкодує про те, що зробив», — заявила Катажина Цісло.
Як зазначає RMF24, за інкримінованими статтями польського законодавства чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування триває під процесуальним наглядом районної прокуратури в місті Мушина.
Нагадаємо, напередодні, 29 липня, у польському місті Любліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.