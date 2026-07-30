"Помер у мене на руках": родина Миколи Мозгового довела до сліз спогадами про нього у роковини смерті

Олена та Микола Мозгові / © facebook.com/olenamozgova1

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Сьогодні, 30 липня, минуло 16 років від дня смерті Народного артиста України, композитора й співака Миколи Мозгового.

У таку сумнозвісну дату його донька, музична продюсерка Олена Мозгова, поділилася болісними спогадами про останні хвилини життя батька. У своєму Facebook Олена зізналася, що той ранок вона пам’ятає досі, адже до останнього була поруч з найріднішою людиною. За словами продюсерки, Микола Мозговий помер просто у неї на руках, а біль від втрати нікуди не зникає.

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«16 років минуло. Це був найстрашніший ранок в моєму житті. Він помер у мене на руках. І я нічого не змогла зробити. Болить і досі. Інколи більше, а часом трохи вщухає. Люблю і дуже скучила», — написала Мозгова.

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Свій допис вона доповнила архівним відео з виступом батька, на якому він виконує одну зі своїх найвідоміших композицій — «Минає день, минає ніч».

Микола Мозговий / © Олена Мозгова / Facebook

Пам’ять легендарного композитора також вшанувала його онука Зоя Мозгова. У своєму фотоблогу вона опублікувала архівний кадр із дідусем, зроблений ще в дитинстві, та присвятила йому емоційне звернення.

Зоя пригадала теплі розмови, обійми та підтримку, яку завжди отримувала від Миколи Мозгового. Вона зазначила, що дідусь був для неї людиною, яка дарувала відчуття безпеки й безумовної любові, а його творчість і сьогодні продовжує жити в серцях українців.

«Сьогодні минає 16 років, як ти пішов з тіла та залишив цей світ… Я пам’ятаю той день. Пам’ятаю наші розмови, твої обійми, кожну мить, яку ми розділили разом. Пам’ятаю твоє велике, тепле серце, твою безмежну любов, турботу і ту особливу чоловічу батьківську силу, яку ти дарував мені завжди. Ти вмів любити так щиро — просто бути поруч, обійняти, сказати потрібні слова. Ти залишив після себе не лише пісні й музику — ти залишив частинку своєї душі. Твій голос продовжує жити, твої мелодії торкаються сердець людей і несуть у світ твою любов, твою енергію, твоє світло. Люблю тебе всім серцем, дідусю. Дякую тобі за все», — звернулася Зоя.

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Микола Мозговий з онукою Зоєю — архівне фото / © instagram.com/matatatahakuna

Нагадаємо, Микола Мозговий пішов із життя 30 липня 2010 року у віці 62 років через зупинку серця. Він залишив по собі багату творчу спадщину, а його пісні й досі залишаються знаковими для української музики.

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