Руїни будинку сім’ї Воронових

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У нічному ударі Росії поблизу Кривого Рогу, в результаті якого загинула багатодітна сім’я, ймовірно, була використана північнокорейська ракета.

Про це пише Reuters.

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У виданні зауважують, що це перший випадок застосування зброї з КНДР у війні майже за рік.

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«Росія й раніше запускала північнокорейські ракети по українських цілях, але їх розгортання після тривалої перерви вказує на новий запас зброї, який Москва може використовувати, посилюючи ракетні атаки на Україну», — зазначило джерело видання.

За даними співрозмовника Reuters, 8 серпня 2025 року було останнім випадком, коли Україна підтвердила російський удар з використанням північнокорейської ракети.

Нагадаємо, Росія почала обстрілювати Україну північнокорейськими балістичними ракетами малої дальності КН-23 та КН-24 наприкінці 2023 року.

Північна Корея була близьким союзником Росії протягом більшої частини війни в Україні, надаючи тисячі військовослужбовців та мільйони артилерійських снарядів для воєнних зусиль на додаток до ракет.

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Удар по Радушному — що відомо

Нагадаємо, у Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару загинули всі члени багатодітної родини.

Артем і Олена Воронови разом із сімома меншими дітьми та онуком були вдома у момент удару російської ракети в Радушному.

Станом на цей час точно відомо, що загинули батьки й троє дітей.

Доля ще п’ятьох дітей встановлюється, але шансів, що вони вціліли, нема. Оскільки під завалами знайшли фрагменти людських тіл, ймовірно, їх ще не ідентифікували. Від самого будинку Воронових нічого не залишилося.

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