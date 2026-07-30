Ракетний удар по Львову: ким був чоловік, якого дістали з-під завалів

Рятувальники ДСНС на місці ракетного удару у Львові / © Управління ДСНС у Львівській області

Реклама

Загиблим, тіло якого рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку у Львові після російського ракетного удару в ніч на 30 липня, виявився працівник поліції Львівської області Володимир Шандра.

Про це повідомила поліція Львівщини.

Реклама

За інформацією правоохоронців, загиблий працював інспектором І категорії відділу служби «102» Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівської області.

Реклама

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 30 липня, внаслідок влучання російської ракети у помешканні загинув Володимир Шандра — інспектор І категорії відділу служби „102“ Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини», — йдеться у повідомленні.

© Поліція Львівської області

У поліції зазначили, що тіло 35-річного чоловіка деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої будівлі. У загиблого залишилися батьки та сестра.

«Висловлюємо найщиріші співчуття рідним нашого колеги», — додали у відомстві.

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що тіло загиблого виявили під завалами будинку на вулиці Патона.

Реклама

«На жаль, маємо підтверджену трагічну звістку. Під завалами будинку на вулиці Патона рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри — працівника поліції Львівщини», — повідомив мер.

Російський удар по Львову — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову, внаслідок якого було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що найбільше постраждали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Рятувальники продовжують роботи на місці ударів. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків та заклади освіти.

Новини партнерів