Дитину та двох чоловіків віднесло у море на Одещині: як все закінчилось (відео)

Порятунок на Одещині / © ТСН

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На Одещині місцевий рибалка на човні зміг оперативно доправити на сушу з розбурханого моря відразу трьох людей. А почалося все з 9-річної дівчинки, яку на надувному крузі рвучким вітром почало швидко відносити від берега. Наздоганяти її одразу кинувся рідний дядько, проте підступна течія підхопила і його. А згодом на допомогу їм поплив юнак на САП-дошці — і теж опинився у пастці стихії.

Зрештою, рятувати всіх трьох довелося місцевим жителям, які, попри високу мінну небезпеку, ризикнули вийти в море на старому гумовому човні.

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Із героями цієї неймовірної історії поспілкувався кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

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Дитину почало відносити від берега

Усе сталося на неофіційному пляжі в селищі Кароліно-Бугаз. Тут немає рятувальних постів, а все узбережжя рясніє попереджувальними табличками про мінну небезпеку. Посеред дня раптовий вітер почав швидко відносити дитину на надувному крузі від берега. Дядько дівчинки кинувся навздогін із другим кругом, але високі хвилі понесли обох ще далі у відкрите море.

На допомогу їм вирушив львів'янин Данило Залізняк, який у цей час катався поруч на САП-дошці. Юнак уже повернувся додому до Львова, тож розповів про драматичні хвилини телефоном.

Данило Залізняк, рятівник на САП-дошці: «Вийшло так, що за два дні до цього я вже врятував двох людей на матраці. Думав, що й цього разу все швидко вийде, але вітер і хвилі були набагато сильнішими. Я посадив дівчинку до себе на дошку, щоб вона зігрілася. Потім сил майже не залишилося. Одне весло ми загубили, залишилося тільки одне... Тоді ми вже просто молилися».

Драма на очах у сотень відпочивальників

За страшною драмою, що розгорталася просто у відкритому морі, з острахом спостерігали сотні людей на пляжі.

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Вікторія Роговська, відпочивальниця з Житомира: «Ми думали, що зараз їх швидко врятують. Але минуло пів години, вони ставали все меншими... Потім перетворилися на зовсім маленьку крапку».

Трьох виснажених людей штормовий вітер ніс просто у бік небезпечної, неперевіреної акваторії. Тоді місцеві мешканці вирішили діяти самотужки, не чекаючи на біду.

Олексій Циганов, власник місцевого готелю: «Ми повністю розуміли ризик — там можуть бути дрейфуючі міни. Але чекати вже просто було не можна».

У місцевих жителів знайшовся старий гумовий човен. Його швидко накачували всім пляжем, на ходу ремонтували мотор і лише після цього ризикнули вирушити у розбурхане море. За кермо плавзасобу сів досвідчений місцевий рибалка Сергій Дубовий.

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Сергій Дубовий, рибалка: «Найважче було повернутися назад. Човен постійно повністю заливало хвилями. Не можна було ні прискоритися, ні змінити курс. Люди в морі були вже повністю виснажені».

Щасливий фінал та застереження рятувальників

І ось настав найочікуваніший момент — гумовий човен під гучні оплески та вигуки полегшення всього берега успішно повертається до суші.

Дядько дівчинки дістав сильне переохолодження, тож його негайно госпіталізували медики. Дівчинку також детально оглянули лікарі — на щастя, дитина фізично не постраждала.

Та вже наступного дня на цьому ж небезпечному пляжі знову зафіксували десятки дітей із надувними кругами та дорослих на матрацах.

Олексій Циганов, власник місцевого готелю: «Усього одного пориву вітру цілком достатньо, щоб за хвилину людину віднесло туди, звідки вона вже самостійно не повернеться».

Надзвичайники вкотре суворо наголошують: офіційно відкритих пляжів у цьому районі наразі немає, рятувальні пости не працюють, а вихід у море залишається смертельно небезпечним.

Олександр Чуханенко, начальник Білгород-Дністровського РУ ДСНС: «Якщо людину віднесе у відкрите море, врятувати її часто просто нікому».

Рятувальники нагадують: лише місяць тому на одному з аналогічних стихійних пляжів сталася жахлива трагедія — у море на крузі понесло десятирічну дівчинку. Тіло дитини водолази змогли знайти лише через три тижні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДИВО на ОДЕЩИНІ! ГУМОВИЙ ЧОВЕН став РЯТІВНИМ для ПЛЯЖНИКІВ на ОДЕЩИНІ, яких ВІДНЕСЛО в МОРЕ

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