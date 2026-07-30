Що таке "молочний крок" у котів: експерти пояснили незвичну поведінку тварин

Кіт / © unsplash.com

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Більшість власників котів хоча б раз помічали, як їхній улюбленець ніжно топче лапками, муркоче й ніби робить масаж. Насправді така поведінка має глибоке інстинктивне походження і є одним зі способів, якими кішки демонструють довіру, почуття безпеки та прив’язаність до людини.

Про це повідомляє PetMD.

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Фахівці пояснюють, що ця поведінка має назву «молочний крок». Вона формується ще в перші дні життя кошеняти. Під час годування малюки ритмічно натискають лапками на живіт матері, стимулюючи вироблення молока.

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Багато котів зберігають цей інстинкт і в дорослому віці, особливо якщо були рано відлучені від кішки.

За словами експертів, «молочний крок» допомагає тварині повернути відчуття затишку, яке вона переживала поруч із матір’ю. Саме тому така поведінка часто супроводжується муркотінням. Вона допомагає коту розслабитися, заспокоїтися та створює відчуття безпеки.

Чому так поводяться навіть дикі кішки

Подібну звичку мають не лише домашні улюбленці.

Вчені зазначають, що тигри, леви та інші великі представники родини котячих також приминають лапами траву чи листя перед тим, як лягти відпочивати.

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Таким способом вони облаштовують місце для сну та інстинктивно готуються до відпочинку. У домашніх котів таку поведінку найчастіше можна побачити на ковдрі, лежанці або дивані.

Коли тварина перебирає лапами по людині чи предмету, вона залишає власний запах. Таким чином кіт ніби позначає територію та демонструє, що ця людина або місце належать до його безпечного простору. Саме тому улюбленець може регулярно «масажувати» свого господаря.

Експерти наголошують, що поєднання муркотіння, «молочного кроку» та спокійної поведінки свідчить про високий рівень довіри.

Фактично кіт повідомляє господареві: «Поруч із тобою я почуваюся спокійно та безпечно».

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Саме тому ветеринари радять не сварити тварину за таку поведінку. Якщо ж топтання лапками завдає дискомфорту, можна запропонувати улюбленцю м’яку лежанку або плед, де він зможе задовольняти свій природний інстинкт.

Нагадаємо, коти сприймають світ інакше, ніж люди. Через дихроматичний зір вони бачать переважно відтінки сірого, синього та жовтого, зате чудово орієнтуються у темряві та помічають найменші рухи.

Фахівці зазначають, що для котів важливішими за зовнішність людини є голос, запах і поведінка. Науковці також наголошують, що спілкування з котами допомагає знижувати стрес і позитивно впливає на здоров’я людини.

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