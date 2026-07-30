Зеленський призначив Буданову нового заступника: що він робитиме

Володимир Зеленський та Олексій Соболєв / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента з питань економіки.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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За словами Зеленського, Олексій Соболев зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевою владою.

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За словами Зеленського, головне завдання Соболева в Офісі президента — максимальна підтримка економічної активності та підприємництва, збереження наявних та створення нових робочих місць в умовах воєнного стану.

«Домовилися, що Олексій координуватиме роботу з партнерами для розробки й наповнення реальним змістом плану відновлення України після війни. У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні», — заявив глава держави.

Він підкреслив, що для виконання окреслених завдань необхідна чітка взаємодія між усіма гілками владної вертикалі, бізнесом, науковою спільнотою та громадянським суспільством.

Що відомо про Олексія Соболева

Олексій Соболев народився 1983 року в Києві. Закінчив Київський національний економічний університет («фінанси») та CFA Institute (фінансовий аналітик).

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Працював управителем активами у Dragon Asset Management.

У 2015-2016 роках на посаді радника Міністра інфраструктури України координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

У 2016-2018 роках керував проєктом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, здійснював координацію розробки ІТ-рішень для прозорого продажу державних активів.

Від 2018 року очолював ДП «Прозорро.Продажі».

24 січня 2023 року призначений на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Від 2 липня 2024 до 17 липня 2025 року — перший заступник міністра економіки України.

Від липня 2025 до липня 2026 року був керівником великого об’єднаного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Нагадаємо, що призначення Соболева не стало несподіванкою. У липні на тлі кадрових перестановок в уряді повідомлялося, що Володимир Зеленський хоче запропонувати колишньому міністрові економіки Олексію Соболеву посаду в Офісі президента.

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