Зеленский назначил Буданову нового заместителя: что он будет делать

Владимир Зеленский и Алексей Соболев / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса президента по экономике.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Реклама

По словам Зеленского, Алексей Соболев сосредоточится в команде Офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими чиновниками, областными и местными властями.

Реклама

По словам Зеленского, главная задача Соболева в Офисе президента — максимальная поддержка экономической активности и предпринимательства, сохранение существующих и создание новых рабочих мест в условиях военного положения.

«Договорились, что Алексей будет координировать работу с партнерами по разработке и наполнению реальным содержанием плана восстановления Украины после войны. Во время завершения войны Украина должна быть полностью готова перейти к обычной гражданской экономической жизни, сохранить силу оборонных производств и создать необходимые стимулы для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы в Украине», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что для выполнения обозначенных задач необходимо четкое взаимодействие между всеми ветвями вертикали власти, бизнесом, научным сообществом и гражданским обществом.

Что известно об Алексее Соболеве

Алексей Соболев родился в 1983 году в Киеве. Окончил Киевский национальный экономический университет (финансы) и CFA Institute (финансовый аналитик).

Реклама

Работал управляющим активами в Dragon Asset Management.

В 2015-2016 годах в должности советника Министра инфраструктуры Украины координировал проекты по повышению прозрачности деятельности, открытым данным и улучшению корпоративного управления государственными предприятиями.

В 2016-2018 годах руководил проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine, осуществлял координацию разработки ІТ решений для прозрачной продажи государственных активов.

С 2018 года возглавлял ГП «Прозорро.Продажи».

24 января 2023 назначен на должность заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Со 2 июля 2024 по 17 июля 2025 года — первый заместитель министра экономики Украины.

С июля 2025 по июль 2026 года был руководителем крупного объединенного Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Напомним, что назначение Соболева не стало неожиданностью. В июле на фоне кадровых перестановок в правительстве сообщалось, что Владимир Зеленский хочет предложить бывшему министру экономики Алексею Соболеву должность в Офисе президента.

Новости партнеров