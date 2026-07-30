Почему сливы называют суперфудом и зачем их есть

Сливы / © Associated Press

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Лето невозможно представить без ароматных слив. Они прекрасно на вкус прямо с дерева, становятся основой домашних пирогов, джемов и компотов, а ещё — это один из самых доступных сезонных фруктов.

Однако, как отмечает издание Cleveland Clinic, сливы — это не просто десерт, а настоящий природный суперфуд. Диетолог Джулия Зумпано объясняет, что этот фрукт содержит антиоксиданты, клетчатку, витамины и минералы, которые могут помочь организму бороться с воспалениями, поддерживать здоровье сердца, мозга и костей.

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Полезные свойства слив

В мире существует более 200 сортов слив — желтые, зеленые, красные, фиолетовые и черные. Независимо от цвета или вкуса, все они обладают ценным набором питательных веществ. По словам Джулии, свежие сливы, как и сушеные (чернослив), являются прекрасным источником антиоксидантов, которые помогают защищать клетки организма. Регулярное употребление слив может снижать риск развития некоторых хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и отдельных видов рака.

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Зачем есть сливы

Помогают защищать организм от воспалений и некоторых видов рака. Тёмно-фиолетовые, красные и синие сливы особенно богаты антоцианами — растительными пигментами с мощными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повреждать клетки организма и способствовать развитию воспалительных процессов. Сливы и продукты из них, в частности сливовый экстракт и даже сливовое вино, могут снижать риск развития некоторых онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы и толстой кишки. Улучшают пищеварение. Чернослив давно считается природным средством от запоров, и это не случайно. Как свежие сливы, так и сливовый сок содержат сорбитол — природный сахарный спирт, который притягивает воду в кишечник, смягчает каловые массы и облегчает опорожнение. Сливовый сок может быть безопасным природным средством борьбы с запорами. Помогают контролировать уровень сахара в крови. Несмотря на то что одна слива содержит около 7,5 г углеводов, она не вызывает резких скачков уровня глюкозы. Это объясняется двумя факторами: клетчатка замедляет пищеварение, а сливы могут повышать чувствительность клеток к инсулину. Именно поэтому этот фрукт может быть особенно полезен людям с сахарным диабетом или тем, кто стремится снизить риск развития диабета II типа. Поддерживают здоровье сердца. Сливы богаты кверцетином — природным полифенолом с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Полифенолы положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и могут способствовать снижению риска сердечных заболеваний. Улучшают память. Полифенолы также помогают расширять кровеносные сосуды, благодаря чему улучшается кровоснабжение головного мозга. Эти вещества могут положительно влиять на память и когнитивные функции. Укрепляют кости. Сливы содержат витамины С, К и калий — питательные вещества, необходимые для здоровья костной ткани. Ежедневное употребление чернослива снижает потерю костной массы и улучшает состояние костей, особенно у женщин в период менопаузы. Они также могут снижать риск развития остеопороза.

Разница между свежими сливами и черносливом

Чернослив — это те же самые сливы, только высушенные. В процессе сушки фрукт теряет воду, а природные сахара концентрируются. Некоторые производители дополнительно подслащивают продукт. Именно поэтому разница в калорийности довольно заметна:

1 свежая слива — около 30 ккал;

полстакана чернослива — почти 200 ккал.

Из-за высокой концентрации сахара сушеные сливы легко съедать большими порциями, даже не замечая этого. Зато свежие сливы содержат много воды, быстрее дают ощущение сытости и помогают контролировать количество потребляемых калорий.

Аллергия на сливы

У некоторых людей после употребления свежих слив возникает оральный аллергический синдром. Его симптомами могут быть:

покалывание языка или нёба

зуд во рту или в горле

высыпания на губах

Обычно реакция появляется в течение 15 минут после употребления фрукта. Чаще всего она возникает у людей с аллергией на пыльцу берёзы, ведь белки слив похожи на белки этой пыльцы. Хорошая новость заключается в том, что при термической обработке эти белки разрушаются. Поэтому вареные, тушеные или запеченные сливы обычно не вызывают такой реакции.

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Сливы — прекрасный пример того, как простой сезонный фрукт может приносить организму ощутимую пользу. Так что если этим летом вы искали ещё одну вескую причину купить корзинку спелых слив, она уже есть. Вкусные, сочные, доступные и питательные, они с легкостью заслуживают место среди самых полезных сезонных фруктов.

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