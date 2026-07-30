Какому знаку Зодиака повезет 31 июля: кто сегодня получит деньги

Козерог / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 31 июля?

Отличительная черта нынешнего дня — пассивность, от которой могут страдать даже самые активные и деятельные из нас. Из-за нежелания что-либо делать мы можем совершить целый ряд досадных ошибок, которые впоследствии придется исправлять: например, обидеть бездействием близкого человека или подвести начальство, не выполнив вовремя данное им задание.

Реклама

Избежать такого — негативного — развития событий можно только одним способом: заранее составив распорядок дня и твердо придерживаясь его в течение всего рабочего времени.

Реклама

Козерог

Козерогам нынешний день несет успех во всех действиях, которые так или иначе связаны с финансами — можно проводить любые операции, направленные на увеличение суммы на банковской карте.

Но особенно важно в это время планирование будущих доходов и связанных с ними расходов, поскольку для того, чтобы заработать, обязательно нужно вложить какие-то средства — на пустом месте прибыль не появляется. Главное — максимально объективно оценить как свои потребности, так и свои возможности: без нее трудно будет достичь поставленной цели.

Читайте также:

Новости партнеров