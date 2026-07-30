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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
482
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 31 июля: кто сегодня получит деньги

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Козерог

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 31 июля?

Отличительная черта нынешнего дня — пассивность, от которой могут страдать даже самые активные и деятельные из нас. Из-за нежелания что-либо делать мы можем совершить целый ряд досадных ошибок, которые впоследствии придется исправлять: например, обидеть бездействием близкого человека или подвести начальство, не выполнив вовремя данное им задание.

Избежать такого — негативного — развития событий можно только одним способом: заранее составив распорядок дня и твердо придерживаясь его в течение всего рабочего времени.

Козерог

Козерогам нынешний день несет успех во всех действиях, которые так или иначе связаны с финансами — можно проводить любые операции, направленные на увеличение суммы на банковской карте.

Но особенно важно в это время планирование будущих доходов и связанных с ними расходов, поскольку для того, чтобы заработать, обязательно нужно вложить какие-то средства — на пустом месте прибыль не появляется. Главное — максимально объективно оценить как свои потребности, так и свои возможности: без нее трудно будет достичь поставленной цели.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
482
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