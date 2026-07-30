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Вау, какая блондинка: новоизбранная президент Ассоциации корреспондентов Белого дома в прозрачном платье пришла на ужин
Вновь избранная президент Ассоциации корреспондентов Белого дома появилась на торжественном мероприятии в эффектном наряде, создающем иллюзию обнаженного тела.
Старший корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Генрих выступила на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. На сцене она также пообщалась с президентом США Дональдом Трампом.
Генрих стала новой президентом Ассоциации, сменив на этом посту корреспондентку CBS News Вэйджу Цзян.
Для торжественного вечера журналистка выбрала роскошное бронзовое платье без бретелек. Его корсетная верхняя часть была расшита серебристыми кристаллами, бисером и каскадными нитями камней.
Изящная линия декольте также была украшена крупными кристаллами. Прозрачные вставки в области талии создавали эффект обнаженного тела, а мерцающий декор красиво сверкал в свете софитов.
Блондинка собрала волосы в элегантную объемную высокую прическу, оставив у лица пряди, а в макияже сделала акцент на глазах. Свой образ красавица завершила бриллиантовыми серьгами-подвесками и кольцами.