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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
412
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая блондинка: новоизбранная президент Ассоциации корреспондентов Белого дома в прозрачном платье пришла на ужин

Вновь избранная президент Ассоциации корреспондентов Белого дома появилась на торжественном мероприятии в эффектном наряде, создающем иллюзию обнаженного тела.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джеки Генрих

Джеки Генрих / © Associated Press

Старший корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Генрих выступила на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. На сцене она также пообщалась с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Джеки Генрих / © Associated Press

Дональд Трамп и Джеки Генрих / © Associated Press

Генрих стала новой президентом Ассоциации, сменив на этом посту корреспондентку CBS News Вэйджу Цзян.

Джеки Генрих / © Associated Press

Джеки Генрих / © Associated Press

Для торжественного вечера журналистка выбрала роскошное бронзовое платье без бретелек. Его корсетная верхняя часть была расшита серебристыми кристаллами, бисером и каскадными нитями камней.

Джеки Генрих / © Associated Press

Джеки Генрих / © Associated Press

Изящная линия декольте также была украшена крупными кристаллами. Прозрачные вставки в области талии создавали эффект обнаженного тела, а мерцающий декор красиво сверкал в свете софитов.

Блондинка собрала волосы в элегантную объемную высокую прическу, оставив у лица пряди, а в макияже сделала акцент на глазах. Свой образ красавица завершила бриллиантовыми серьгами-подвесками и кольцами.

Джеки Генрих / © Associated Press

Джеки Генрих / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
412
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