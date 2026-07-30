Вау, какая блондинка: новоизбранная президент Ассоциации корреспондентов Белого дома в прозрачном платье пришла на ужин

Джеки Генрих / © Associated Press

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Старший корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Генрих выступила на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. На сцене она также пообщалась с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Джеки Генрих / © Associated Press

Генрих стала новой президентом Ассоциации, сменив на этом посту корреспондентку CBS News Вэйджу Цзян.

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Джеки Генрих / © Associated Press

Для торжественного вечера журналистка выбрала роскошное бронзовое платье без бретелек. Его корсетная верхняя часть была расшита серебристыми кристаллами, бисером и каскадными нитями камней.

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Джеки Генрих / © Associated Press

Изящная линия декольте также была украшена крупными кристаллами. Прозрачные вставки в области талии создавали эффект обнаженного тела, а мерцающий декор красиво сверкал в свете софитов.

Блондинка собрала волосы в элегантную объемную высокую прическу, оставив у лица пряди, а в макияже сделала акцент на глазах. Свой образ красавица завершила бриллиантовыми серьгами-подвесками и кольцами.

Джеки Генрих / © Associated Press

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