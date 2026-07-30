"Золотой" картофель: эксперты прогнозируют резкий скачок цен в Украине этой осенью

Из-за прихоти погоды киаграрии потеряли значительную часть урожая картофеля / © unsplash.com

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На отечественном рынке картофеля наблюдается временный обвал цен до 6,5–7 гривен за килограмм из-за массового сбора ранних сортов. Однако такая привлекательная стоимость продержится недолго, ведь общая картина на полях выглядит крайне тревожной из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом предупредил директор Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины Николай Фурдыга в своей авторской колонке на AgroTimes.

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Аномальная жара уничтожила урожай

В большинстве украинских областей фиксируется острая нехватка влаги, которая пришлась на самый критический период развития растений. Сравнивая показатели с прошлым годом, ученые зафиксировали отставание в общей урожайности аж на 30%.

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Главной причиной столь печальной статистики стал беспрецедентный температурный шок. Когда более пяти дней столбики термометров превышали отметку +37 °C, растения тратили всю доступную воду исключительно на собственное охлаждение и выживание, а не на формирование клубней.

По подсчетам специалистов, только спустя эти шесть дней экстремальной жары аграрии потеряли около семи тонн урожая с одного гектара. Причем такой огромный ущерб фиксируется даже на полях с искусственным орошением, тогда как на обычных участках ситуация выглядит еще более катастрофической.

Куда девался колорадский жук

Несмотря на проблемы с климатом, фермеры заметили приятную аномалию посредством резкого уменьшения количества колорадских жуков. Это произошло из-за совпадения трех важных факторов: сокращение площадей насаждений в частном секторе, дождливая зима и очень прохладное начало вегетационного сезона весной.

Из-за чрезмерной влажной зимы вредитель не смог зарыться на безопасную глубину в почву, поэтому значительная часть взрослых насекомых просто вымерзла. А холодный старт весны помешал массовому размножению выживших особей, лишив фермеров привычных двух или трех поколений этого прожорливого вредителя.

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Ценовые прогнозы и советы фермерам

За неимением влаги картофель уже физически не сможет набрать должной массы к началу осени. Когда в конце октября начнется массовое копание и рынок осознает реальные масштабы недобора, стоимость этого популярного овоща неизбежно пойдет вверх.

Эксперт прогнозирует, что цена картофеля прямо с поля вырастет ориентировочно на 30%. В то же время при реализации товара из специальных овощехранилищ украинским потребителям придется переплатить еще от 12 до 15% по сравнению с текущими цифрами.

"Умный подход для фермера сейчас — это проведение десикации и выдержка ориентировочно 14 дней в почве", — советует Николай Фурдыга.

За эти две недели картофель успеет образовать толстую и надежную защитную кожуру, которая убережет ее от механических повреждений и опасных болезней. Благодаря такому простому шагу хозяева смогут безопасно сберечь свой урожай и выгоднее продать его в сезон массовых закупок.

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Напомним, на украинских рынках начали массово появляться арбузы. Именно поэтому цены начали стремительно падать , поэтому арбуз уже можно найти дешевле 10 грн/кг. Предложение полосатой ягоды растет каждый день, поэтому заставляет продавцов активно сбрасывать ценники.

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