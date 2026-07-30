"Золота" картопля: експерти прогнозують різкий стрибок цін в Україні цієї осені

Через примхи погоди кі аграрії втратили значну частину врожаю картоплі / © unsplash.com

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Наразі на вітчизняному ринку картоплі спостерігається тимчасовий обвал цін до 6,5–7 гривень за кілограм через масове збирання ранніх сортів. Проте така приваблива вартість протримається недовго, адже загальна картина на полях має вигляд вкрай тривожної через несприятливі погодні умови.

Про це попередив директор Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Микола Фурдига у своїй авторській колонці на AgroTimes.

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Аномальна спека знищила врожай

У більшості українських областей фіксується гострий брак вологи, який припав на найкритичніший період розвитку рослин. Порівнюючи цьогорічні показники з минулим роком, вчені зафіксували відставання у загальній врожайності аж на 30%.

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Головною причиною такої сумної статистики став безпрецедентний температурний шок. Коли понад п’ять днів поспіль стовпчики термометрів перевищували позначку +37 °C, рослини витрачали всю доступну воду виключно на власне охолодження та виживання, а не на формування бульб.

За підрахунками фахівців, лише через ці шість днів екстремальної спеки аграрії втратили близько семи тонн врожаю з одного гектара. Причому такі величезні збитки фіксуються навіть на полях зі штучним зрошенням, тоді як на звичайних ділянках ситуація має вигляд ще більш катастрофічний.

Куди подівся колорадський жук

Попри проблеми з кліматом, фермери помітили приємну аномалію у вигляді різкого зменшення кількості колорадських жуків. Це сталося через збіг трьох важливих факторів: скорочення площ насаджень у приватному секторі, дощову зиму та дуже прохолодний початок вегетаційного сезону навесні.

Через надмірну вологу взимку шкідник не зміг заритися на безпечну глибину в ґрунт, тому значна частина дорослих комах просто вимерзла. А холодний старт весни завадив масовому розмноженню тих особин, що вижили, позбавивши фермерів звичних двох або трьох поколінь цього ненажерливого шкідника.

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Цінові прогнози та поради фермерам

Через брак вологи картопля вже фізично не зможе набрати належної маси до початку осені. Коли наприкінці жовтня розпочнеться масове копання і ринок усвідомить реальні масштаби недобору, вартість цього популярного овоча неминуче та стрімко піде вгору.

Експерт прогнозує, що ціна картоплі безпосередньо з поля зросте орієнтовно на 30%. Водночас під час реалізації товару зі спеціальних овочесховищ українським споживачам доведеться переплатити ще від 12 до 15% порівняно з поточними цифрами.

«Розумний підхід для фермера зараз — це проведення десикації та витримка орієнтовно 14 днів у ґрунті», — радить Микола Фурдига.

За ці два тижні картопля встигне утворити товсту та надійну захисну шкірку, яка вбереже її від механічних пошкоджень та небезпечних хвороб. Завдяки такому простому кроку господарі зможуть безпечно зберегти свій врожай та вигідніше продати його в сезон масових закупівель.

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Нагадаємо, на українських ринках почали масово з’являтися кавуни. Саме тому ціни почали стрімко падати, тож кавун вже можна знайти дешевше, ніж 10 грн/кг. Пропозиція смугастої ягоди зростає щодня, тому змушує продавців активно скидати цінники.

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