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Схоже, Володимир Дантес більше не приховує почуттів: співак пофліртував з дівчиною та підігрів чутки
Артист вкотре підтвердив роман із Анастасією Неправдою та засипав її милими коментарями.
Співак Володимир Дантес вкотре підігрів чутки навколо свого роману з Анастасією Неправдою, публічно залишивши ніжні коментарі під новими світлинами дівчини.
Маркетологиня поділилася в Instagram свіжою серією фото, які одразу привернули увагу не лише підписників, а й самого артиста. Дантес не стримав емоцій і відреагував на допис коротким, але промовистим коментарем. Схоже, співак дедалі частіше демонструє свої почуття відкрито. Ба більше, це був не єдиний знак уваги з його боку. Під іншими світлинами загадкової обраниці він також залишив теплі слова.
«Горимо», — написав Дантес під новою публікацією Неправди.
Втім, на цьому артист не зупинився. Під ще одним дописом коханої він залишив ще один лаконічний, але емоційний коментар, який красномовно засвідчив його захоплення.
«Ауч», — коротко відреагував співак.
Зазначимо, про свої стосунки Володимир Дантес та Анастасія Неправда натякнули на початку червня. Саме тоді маркетологиня вперше опублікувала спільні фото й відео з артистом. Допис вона супроводила словами: «Контент містить любов». Відтоді зірки дедалі частіше тішать прихильників інтригуючими романтичними проявами почуттів.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер назвала ім’я артиста, про шлюб з яким мріє від 3 класу.