Схоже, Володимир Дантес більше не приховує почуттів: співак пофліртував з дівчиною та підігрів чутки

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Співак Володимир Дантес вкотре підігрів чутки навколо свого роману з Анастасією Неправдою, публічно залишивши ніжні коментарі під новими світлинами дівчини.

Маркетологиня поділилася в Instagram свіжою серією фото, які одразу привернули увагу не лише підписників, а й самого артиста. Дантес не стримав емоцій і відреагував на допис коротким, але промовистим коментарем. Схоже, співак дедалі частіше демонструє свої почуття відкрито. Ба більше, це був не єдиний знак уваги з його боку. Під іншими світлинами загадкової обраниці він також залишив теплі слова.

Реклама

«Горимо», — написав Дантес під новою публікацією Неправди.

Реклама

Коментар Володимира дантеса під дописом Анастасії Неправди / © instagram.com/volodymyrdantes

Втім, на цьому артист не зупинився. Під ще одним дописом коханої він залишив ще один лаконічний, але емоційний коментар, який красномовно засвідчив його захоплення.

«Ауч», — коротко відреагував співак.

Коментар Володимира дантеса під дописом Анастасії Неправди / © instagram.com/volodymyrdantes

Зазначимо, про свої стосунки Володимир Дантес та Анастасія Неправда натякнули на початку червня. Саме тоді маркетологиня вперше опублікувала спільні фото й відео з артистом. Допис вона супроводила словами: «Контент містить любов». Відтоді зірки дедалі частіше тішать прихильників інтригуючими романтичними проявами почуттів.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер назвала ім’я артиста, про шлюб з яким мріє від 3 класу.

Реклама

Новини партнерів