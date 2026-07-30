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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні по фігурі: ірландська телезірка продемонструвала ефектний образ на вулицях Нью-Йорка
Мойра Гіггінс вийшла в світ у жіночному вбранні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.
Ірландська телезірка Мойра Гіггінс потрапила під приціл фотографів в ефектному образі. На ній була червона сукня міді з асиметричним верхом, драпуванням й акцентними структурованими плечима. Обтисле вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
Аутфіт Мойра доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками. На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри з акцентною золотою деталлю. Вона зробила укладання з локонами, макіяж з темно-бежевою помадою і коричневим контуром, а також молочний манікюр.
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