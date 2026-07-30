ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні по фігурі: ірландська телезірка продемонструвала ефектний образ на вулицях Нью-Йорка

Мойра Гіггінс вийшла в світ у жіночному вбранні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Мойра Гіггінс

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Ірландська телезірка Мойра Гіггінс потрапила під приціл фотографів в ефектному образі. На ній була червона сукня міді з асиметричним верхом, драпуванням й акцентними структурованими плечима. Обтисле вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Аутфіт Мойра доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками. На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри з акцентною золотою деталлю. Вона зробила укладання з локонами, макіяж з темно-бежевою помадою і коричневим контуром, а також молочний манікюр.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie