У червоній сукні по фігурі: ірландська телезірка продемонструвала ефектний образ на вулицях Нью-Йорка

Мойра Гіггінс / © Getty Images

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Ірландська телезірка Мойра Гіггінс потрапила під приціл фотографів в ефектному образі. На ній була червона сукня міді з асиметричним верхом, драпуванням й акцентними структурованими плечима. Обтисле вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Аутфіт Мойра доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями-човниками. На обличчі у неї були стильні сонцезахисні окуляри з акцентною золотою деталлю. Вона зробила укладання з локонами, макіяж з темно-бежевою помадою і коричневим контуром, а також молочний манікюр.

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