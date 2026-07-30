В красном платье по фигуре: ирландская телезвезда продемонстрировала эффектный образ на улицах Нью-Йорка

Мойра Хиггинс / © Getty Images

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Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс попала под прицел папарацци в эффектном образе. На ней было красное платье-миди с асимметричным верхом, драпировкой и акцентными структурированными плечами. Облегающий наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Аутфит Мойра дополнила черными остроносыми лакированными туфлями-лодочками. На лице у нее были стильные солнцезащитные очки с акцентной золотой деталью. Она сделала укладку с локонами, макияж с темно-бежевой помадой и коричневым контуром, а также молочный маникюр.

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