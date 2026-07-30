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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

В красном платье по фигуре: ирландская телезвезда продемонстрировала эффектный образ на улицах Нью-Йорка

Мойра Хиггинс появилась на публике в женственном наряде, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мойра Хиггинс

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс попала под прицел папарацци в эффектном образе. На ней было красное платье-миди с асимметричным верхом, драпировкой и акцентными структурированными плечами. Облегающий наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Аутфит Мойра дополнила черными остроносыми лакированными туфлями-лодочками. На лице у нее были стильные солнцезащитные очки с акцентной золотой деталью. Она сделала укладку с локонами, макияж с темно-бежевой помадой и коричневым контуром, а также молочный маникюр.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
153
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