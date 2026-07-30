У "металевому" корсеті й шкіряній спідниці: зірка франшизи "Крик" у футуристичному образі з’явилася на івенті

Жасмін Савой / © Associated Press

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Зірка фільму жахів «Крик» Жасмін Савой Браун відвідала прем’єру фільму Teenage Sex and Death at Camp Miasma у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами акторка постала у цікавому образі, у якому поєдналися футуристична естетика і готичні мотиви.

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Жасмін Савой Браун / © Associated Press

На Жасмін був незвичний корсет, який нагадував металеві обладунки. Він мав жорстку конструкцію, рельєфні вигнуті деталі, заклепки та баску, яка акцентувала увагу на талії. Верх знаменитість поєднала з довгою чорною шкіряною спідницею прямого крою з невеликим шлейфом.

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Жасмін Савой Браун / © Associated Press

Образ Браун доповнила чорними гостроносими туфлями. Вуха вона прикрасила срібними сережками, а руки — каблучками і годинником з чорним ремінцем. Акторка зробила цікаву зачіска: частину волосся зібрала у високий плетений пучок, біля обличчя залишила довге пасмо і підкрутила назовні кінчики. Лук вона завершила макіяжем з коричневою помадою.

Жасмін Савой Браун / © Associated Press

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