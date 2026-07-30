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У рожевому костюмі та з масивним намистом: 86-річна ексспікерка палати представників США виступила на мітингу
Ненсі Пелосі з’явилася на заході у ніжному діловому образі.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у мітингу з питань охорони здоров’я, який відбувся в медичному центрі Affinia Healthcare у Фергюсоні.
Для заходу Пелосі обрала діловий рожевий костюм, який складався з приталеного однобортного жакета і прямих штанів, а також світло-блакитний топ. Вбрання вона поєднала з білими слінгбеками на стійких підборах.
Шию Ненсі прикрасила масивним намистом з великих намистин блакитного, сірого та золотистого відтінків, вуха — сережками-кулями, а на руках були браслети, годинник і каблучки.
Політикиня зробила укладання з прикореневим об’ємом і макіяж з червоною помадою.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі у пудровому костюмі побувала на галаконцерті у Нью-Йорку.