Чи була російська ракета в Польщі навмисною провокацією: Сікорський зробив заяву

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Падіння ракети на території Польщі могло бути як несправністю, так і свідомою провокацією Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю програмі «World at One» на радіостанції BBC, передає The Guardian.

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За словами очільника польського дипломатичного відомства, наразі розслідування триває, тому союзники мають розглядати всі можливі сценарії.

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«Ми не знаємо, чи це була несправність, чи навмисне втручання, але на цьому етапі ми повинні тримати варіанти відкритими», — зазначив Радослав Сікорський.

Дипломат наголосив, що партнерам необхідно неухильно дотримуватися затвердженого плану підтримки Києва, зосередивши ключову увагу на постачанні засобів протиповітряної оборони.

«Росіяни можуть розраховувати, що вони зможуть зламати опір України атаками на теплопостачання та виробництво електроенергії. Вони знищили 80% потужностей з виробництва електроенергії в Україні, що, звичайно, впливає не лише на цивільне населення, а й на виробничі потужності в оборонному секторі тощо», — заявив міністр закордонних справ Польщі.

За словами очільника МЗС, подібні дії свідчать про те, що Володимир Путін діє у відчаї та задіює всі наявні ресурси для ударів по Україні, що підтверджується черговою масованою атакою на Київ та західні регіони країни.

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Ракета РФ залетіла до Польщі — останні новини

Нагадаємо, вранці 30 липня під час російського обстрілу України сирени лунали вже в Польщі — у Люблінському воєводстві, за 80 км від кордону. Біля сіл Туробін та Тарнава пролунали вибухи, а згодом у полі знайшли величезну вирву. Попередньо, туди впала російська ракета Х-101.

Польські повітряні сили не зуміли збити російську крилату ракету Х-101, попри те, що на її перехоплення підняли чотири винищувачі F-16 та літак ДРЛВ.

Коментуючи порушення ракетою повітряного простору Польщі, європейські політики наголошують, що війна вже давно становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

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