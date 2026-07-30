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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

Лариса Кадочникова розкритикувала роль Ади Роговцевої у новому фільмі: "Режисер мав перезняти"

Також акторка висловилась про сучасне кіно і що йому не вистачає.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Лариса Кадочникова та Ада Роговцева

Лариса Кадочникова та Ада Роговцева

Зірка «Тіней забутих предків» Лариса Кадочника розкритикувала нову роль акторки Ади Роговцевої та пояснила, що з нею було не так.

25 липня відбулось урочисте вручення кінопремій «Золота Дзиґа-2026». На заході була присутня й Лариса Кадочника. Акторка прокоментувала роботу своєї колеги Ади Роговцевої у фільмі «Ну мам» від режисера Олега Борщевського. Артистка на проєкті «Наодинці з Гламуром» чесно зізналась, що їй не сподобалась Ада Миколаївна у кадрі. Хоча Лариса Кадочникова неабияк поважає свою колегу та захоплюється її майстерністю. Однак вона вважає, що оператор не надто вдало попрацював, а режисер мав перезняти ці кадри.

«Чесно кажучи, я дуже люблю Аду. Я вважаю, що це дуже велика акторка, але в цій картині вона мені різко не сподобалась, першою чергою через операторську майстерність. Мені здається, оператор її дуже погано зняв. Вона велика акторка, я з нею багато де грала разом, ми поважаємо одна одну. Не хочеться ображати, але мені здається, що режисер мав перезняти її. Це моя особиста думка», — говорить акторка Анні Севастьяновій.

Ада Роговцева та Ахтем Сеітаблаєв у фільмі «Ну мам» / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ада Роговцева та Ахтем Сеітаблаєв у фільмі «Ну мам» / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Також Лариса Кадочникова висловилась про сучасне кіно. Артистці подобається, що з’являється все більше чудових операторських робіт, творці картин не бояться експериментувати та не соромляться чогось додати в кадр. Водночас Ларису Кадочникову обурює нецензурна лексика у стрічках та одноманітність.

«Мені не подобається, що з’явився мат у кіно. Це, я вважаю, просто протипоказано мистецтву та культурі. Подобаються дуже хороші операторські роботи, дуже гарно знімають, не соромлячись нічого. Сміливо і дуже чудові кадри! Є одноманітність, немає яскравої індивідуальності, а це обов’язково має бути як в акторській грі, так і в режисурі. Хоча багато молодих талановитих людей», — чесно зізналась артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Пустовіт рознесла сучасне українське кіно. Артистка пояснила, що з ним не так.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7
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