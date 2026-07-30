Лариса Кадочникова раскритиковала роль Ады Роговцевой в новом фильме: "Режиссер должен был переснять"

Лариса Кадочникова и Ада Роговцева

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Звезда «Теней забытых предков» Лариса Кадочникова раскритиковала новую роль актрисы Ады Роговцевой и объяснила, что с ней было не так.

25 июля состоялось торжественное вручение кинопремий «Золота Дзиґа-2026». На мероприятии присутствовала и Лариса Кадочникова. Актриса прокомментировала работу своей коллеги Ады Роговцевой в фильме «Ну мам» режиссера Олега Борщевского. Артистка на проекте «Наодинці з Гламуром» честно призналась, что ей не понравилась Ада Николаевна в кадре. Хотя Лариса Кадочникова очень уважает свою коллегу и восхищается ее мастерством. Однако она считает, что оператор не слишком удачно поработал, а режиссер должен был переснять эти кадры.

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«Честно говоря, я очень люблю Аду. Я считаю, что это очень большая актриса, но в этой картине она мне резко не понравилась, в первую очередь из-за операторского мастерства. Мне кажется, оператор ее очень плохо снял. Она большая актриса, я с ней много где играла вместе, мы уважаем друг друга. Не хочется обижать, но мне кажется, что режиссер должен был переснять ее. Это мое личное мнение», — говорит актриса Анне Севастьяновой.

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Ада Роговцева и Ахтем Сеитаблаев в фильме «Ну мам»

Также Лариса Кадочникова высказалась о современном кино. Артистке нравится, что появляется все больше замечательных операторских работ, создатели картин не боятся экспериментировать и не стесняются что-то добавить в кадр. В то же время Ларису Кадочникову возмущает нецензурная лексика в лентах и однообразие.

«Мне не нравится, что появился мат в кино. Это, я считаю, просто противопоказано искусству и культуре. Нравятся очень хорошие операторские работы, очень хорошо снимают, не стесняясь ничего. Смело и очень отличные кадры! Есть однообразие, нет яркой индивидуальности, а это обязательно должно быть как в актерской игре, так и в режиссуре. Хотя много молодых талантливых людей», — честно призналась артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Напомним, недавно актриса Анастасия Пустовит разнесла современное украинское кино. Артистка объяснила, что с ним не так.

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