Иран может получить миллиардные доходы: шейхи предложили неожиданную сделку

Иран / © Associated Press

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Шейхи стран Персидского залива готовы платить Ирану за транзит торговых судов через Ормузский пролив, однако, чтобы не создавать юридического прецедента и не вызывать недовольство президента США Дональда Трампа, эти платежи могут оформить как «добровольный взнос».

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

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По информации издания, Оман провёл консультации с другими государствами Персидского залива и передал Тегерану коллективное предложение относительно такого механизма.

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Как отмечает Corriere della Sera, предлагается создать модель по аналогии с Малаккским проливом, где судовладельцы могут добровольно вносить взносы на обеспечение навигации, охрану окружающей среды и проведение спасательных операций. При этом формально принцип свободы судоходства будет сохраняться.

Издание утверждает, что в случае одобрения предложения Ираном и отсутствия возражений со стороны Вашингтона это может способствовать возобновлению беспрепятственного экспорта нефти, газа, удобрений и других грузов через Ормузский пролив.

По данным Corriere della Sera, Тегеран пока не ответил на предложение, а детали возможных выплат, в частности их размер, остаются неизвестными.

В то же время, как пишет издание, Дональд Трамп, по всей видимости, уже проинформирован об этой инициативе и не высказывает возражений.

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Таким образом, страны Персидского залива могут самостоятельно финансировать механизм, который позволит возобновить стабильный морской экспорт через одну из важнейших транспортных артерий мировой торговли.

Напомним, что американские войска продолжают обеспечивать соблюдение морской блокады Ирана. С момента её возобновления был перехвачен ряд торговых судов, связанных с Тегераном.

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