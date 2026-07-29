Саудовская Аравия открыто вступила в войну против Ирана

Саудовская Аравия / © Associated Press

Реклама

Саудовская Аравия впервые открыто присоединилась к военной кампании против поддерживаемых Ираном группировок, нанеся совместно с США удары по шиитским военизированным формированиям в Ираке.

Как сообщает BBC, этот шаг означает фактическое прямое вовлечение Эр-Рияда в нынешнее противостояние с Тегераном, которое до этого в основном велось с помощью прокси-сил.

Реклама

По данным Центрального командования США (CENTCOM), целями ударов стали объекты группировок, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КВИР), которые, по утверждению Вашингтона, причастны к атакам на американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.

Реклама

По информации BBC, иракские Силы народной мобилизации (PMF), в состав которых входят поддерживаемые Ираном шиитские формирования, заявили о гибели по меньшей мере 20 своих бойцов и ещё 32 раненых в результате совместной операции США и Саудовской Аравии. Удары были нанесены по базам группировки в нескольких провинциях Ирака.

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на более чем 30 атак с использованием беспилотников, которые, по версии американских военных, были организованы КВИР за последние три суток.

В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики сообщил, что проиранские группировки запускали беспилотники с территории Ирака по нефтяным объектам королевства. По его словам, Эр-Рияд действовал в рамках права на самооборону и нанёс удары по конкретным военным целям.

Конфликт между Ираном и США вновь обострился

Операция состоялась вскоре после того, как Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке. США заявили, что все ракеты были перехвачены, тогда как КВИР сообщил об атаке на американскую авиабазу и командный центр в Иордании.

Реклама

Министерство иностранных дел Ирана осудило удары по территории Ирака, назвав их нарушением международного права и частью американо-израильской стратегии расширения войны на Ближнем Востоке. Иракские власти также выразили протест, заявив о нарушении суверенитета страны.

На фоне нового витка эскалации мировые цены на нефть выросли из-за опасений, что боевые действия могут ещё больше повлиять на безопасность судоходства и поставки энергоносителей через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские военные предприняли попытку внезапного ракетного удара по американским войскам, дислоцированным на Ближнем Востоке. Все запущенные ракеты удалось перехватить.

Новости партнеров