В воздухе зафиксировали не менее четырех Ту-95МС: мониторы предупредили о возможных пусках

Ту-95МС

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В ночь на 30 июля по меньшей мере четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС находятся в воздухе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По предварительной информации, возможные пуски крылатых ракет могут произойти ориентировочно между 01:45 и 02:00. В то же время, официального подтверждения ракетных пусков пока нет.

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Украинцы призывают следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При объявлении опасности следует немедленно пройти до ближайшего укрытия.

Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.

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