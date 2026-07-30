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- Украина
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В воздухе зафиксировали не менее четырех Ту-95МС: мониторы предупредили о возможных пусках
При запуске ракет в Украине может быть объявлена масштабная воздушная тревога.
В ночь на 30 июля по меньшей мере четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС находятся в воздухе.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительной информации, возможные пуски крылатых ракет могут произойти ориентировочно между 01:45 и 02:00. В то же время, официального подтверждения ракетных пусков пока нет.
Украинцы призывают следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При объявлении опасности следует немедленно пройти до ближайшего укрытия.
Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить по прилету.