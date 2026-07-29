Украинцев предупредили об угрозе большой атаки

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Российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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«Внимательно к тревогам. Действия врага лишь увеличат количество ударов по его стране, а не наоборот», — написал Коваленко в Телеграмм.

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Кроме того, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире «Новости.LIVE» призвал украинцев максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги этой ночью.

«Надо готовиться к такому удару. Конечно, никто не может сказать на 100%, что он будет, но есть информация, свидетельствующая о высокой вероятности такой атаки», — предупредил Боровик.

По его словам, не всегда есть возможность вовремя детектировать баллистику, поэтому не следует медлить после объявления тревоги.

Мониторинговые каналы также предупредили о возможном комбинированном ракетном ударе России по Украине в ночь на 30 июля с применением крылатых и баллистических ракет.

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В пабликах сообщали о передислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также Ту-160 с Дальнего Востока России на аэродром «Оленья» в Мурманской области.

Повышена угроза особенно Киеву и Киевской области.

«На ночь будет повышена угроза массированного обстрела. Повышена угроза для Киева и Киевской области, для остальных регионов угроза меньше. (Россияне — Ред.) постараются давить крылатыми и баллистическими ракетами», — сообщили в паблике «Николаевский Ванек».

Ранее украинка Лариса Плешко, пережившая прямое попадание ракеты в собственный дом, поделилась в соцсетях жизненно важными советами, как выжить после прилета.

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