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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Українців попередили про небезпеку: РФ знову готує новий масований удар — коли він буде

В Україні попереджають про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу цієї ночі

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Українців попередили про загрозу великої атаки

Українців попередили про загрозу великої атаки

Російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Уважно до тривог. Дії ворога лише збільшать кількість ударів по його країні, а не навпаки», — написав Коваленко у Телеграм.

Крім того, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в ефірі «Новини.LIVE» закликав українців бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги цієї ночі.

«Треба готуватися до такого удару. Звісно, ніхто не може сказати на 100%, що він буде, але є інформація, яка свідчить про високу ймовірність такої атаки», — попередив Боровик.

За його словами, не завжди є можливість вчасно детектувати балістику, тому не варто зволікати після оголошення тривоги.

Моніторингові канали також попередили про можливий комбінований ракетний удар Росії по Україні в ніч проти 30 липня із застосуванням крилатих і балістичних ракет.

У пабліках повідомляли про передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також Ту-160 із Далекого Сходу Росії на аеродром «Оленья» у Мурманській області.

Підвищена загроза особливо для Києва та Київської області.

«На ніч буде підвищена загроза масованого обстрілу. Підвищена загроза для Києва та Київської області, для решти регіонів загроза менша. (Росіяни — Ред.) намагатимуться тиснути крилатими та балістичними ракетами», — повідомили у пабліку «Николаевский Ванек».

Раніше українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами, як вижити після прильоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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