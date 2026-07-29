"Полісся" у більшості програло "Копенгагену" та вилетіло з єврокубків

"Полісся" / facebook.com/fcpolissya

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Житомирське "Полісся" поступилося данському "Копенгагену" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у данському місті Копенгаген завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі — Мохамед Ельюнуссі реалізував пенальті.

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На старті другого тайму "Копенгаген" залишився в меншості — на 46-й хвилині

Дзунносуке Сузукі отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

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Однак підопічні Руслана Ротаня на 61-й хвилині пропустили гол у більшості — бразильський форвард Роберт відзначився у контратаці.

На останніх секундах матчу житомирці скоротили відставання завдяки точному удару Миколи Гайдучика, але на більше часу вже не залишилося.

Перша зустріч між командами відбулася 23 липня у словацькому Кошице та завершилася результативною нічиєю (3:3).

Отже, за сумою двох матчів "Копенгаген" переміг з рахунком 5:4 і вийшов до третього етапу кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія). "Полісся" ж завершило виступи в єврокубках.

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Раніше повідомлялося, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час першого матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій.

Також ми розповідали, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

Після цього "Динамо" звернулося до УЄФА із закликом відреагувати на ганебну провокацію уболівальників грецького клубу.

ПАОК уже відреагував на звернення "Динамо" до УЄФА через російський прапор на трибунах.

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