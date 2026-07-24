Фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій

"Полісся" — "Копенгаген" / facebook.com/fcpolissya

Реклама

Уболівальники данського "Копенгагена" продемонстрували підтримку Україні під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти житомирського "Полісся".

Фанати "Копенгагена" розгорнули на трибунах банер із написом "Stay strong Ukraine. Fighter nation" ("Залишайся сильною, Україно. Нація бійців").

Фанати "Копенгагена" вивісили банер на підтримку України / facebook.com/fcpolissya

Поєдинок був номінально домашнім для "Полісся", але через війну з російськими окупантами відбувався у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошицька футбольна арена".

Реклама

Після завершення матчу головний тренер "Полісся" Руслан Ротань подякував уболівальникам данської команди за підтримку України.

"Дуже приємно, що у вболівальників "Копенгагена", які приїхали на матч, був банер на підтримку України. Це дуже важливо. Ще раз наголошую, що Данія — це наші друзі. Це одна з багатьох країн, які нам допомагають. І ми хочемо через пресу подякувати данському народу. Підтримка України — це важливо для нас", — сказав Ротань.

Матч завершився результативною нічиєю (3:3). Поєдинок-відповідь відбудеться у середу, 29 липня, у Данії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Дебрецен" (Угорщина) — "Пюнік" (Вірменія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Реклама

Раніше повідомлялося, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

Новини партнерів