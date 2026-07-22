Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Дмитро Михайленко / © УАФ

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Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу (U-21).

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

На посаді керманича команди "синьо-жовтих" U-21 Михайленко замінив іспанця Унаї Мельгосу, контракт якого закінчився у червні 2026 року.

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До цього Михайленко очолював юнацьку збірну України (U-19). Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юнацького Євро. Також тренер працював зі збірною України U-20 на молодіжному чемпіонаті світу-2025, де вона дійшла до 1/8 фіналу.

Наразі збірна України U-21 з 8 очками посідає третє місце у групі Н кваліфікації до Євро-2027. "Синьо-жовті" на три бали відстають від Туреччини і на п'ять — від Хорватії.

Попереду нашу молодіжну збірну очікують заключні матчі групового етапу відбору на Євро-2027 — з Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня)

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

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Раніше стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй.

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