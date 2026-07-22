ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера

Дмитро Михайленко очолив команду "синьо-жовтих" U-21.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Дмитро Михайленко

Дмитро Михайленко / © УАФ

Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу (U-21).

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

На посаді керманича команди "синьо-жовтих" U-21 Михайленко замінив іспанця Унаї Мельгосу, контракт якого закінчився у червні 2026 року.

До цього Михайленко очолював юнацьку збірну України (U-19). Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юнацького Євро. Також тренер працював зі збірною України U-20 на молодіжному чемпіонаті світу-2025, де вона дійшла до 1/8 фіналу.

Наразі збірна України U-21 з 8 очками посідає третє місце у групі Н кваліфікації до Євро-2027. "Синьо-жовті" на три бали відстають від Туреччини і на п'ять — від Хорватії.

Попереду нашу молодіжну збірну очікують заключні матчі групового етапу відбору на Євро-2027 — з Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня)

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Раніше стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
419
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie