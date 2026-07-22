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Молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Дмитро Михайленко очолив команду "синьо-жовтих" U-21.
Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу (U-21).
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
На посаді керманича команди "синьо-жовтих" U-21 Михайленко замінив іспанця Унаї Мельгосу, контракт якого закінчився у червні 2026 року.
До цього Михайленко очолював юнацьку збірну України (U-19). Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юнацького Євро. Також тренер працював зі збірною України U-20 на молодіжному чемпіонаті світу-2025, де вона дійшла до 1/8 фіналу.
Наразі збірна України U-21 з 8 очками посідає третє місце у групі Н кваліфікації до Євро-2027. "Синьо-жовті" на три бали відстають від Туреччини і на п'ять — від Хорватії.
Попереду нашу молодіжну збірну очікують заключні матчі групового етапу відбору на Євро-2027 — з Туреччиною (26 вересня) та Хорватією (2 жовтня)
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Раніше стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй.