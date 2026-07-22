Оприлюднено заповіт герцогині Кентської: куди підуть її мільйони спадщини

Герцогиня Кентська / © Associated Press

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Колишня дружина принца Едварда, двоюрідного брата Єлизавети II, залишила після себе статки у розмірі 1,43 мільйона фунтів стерлінгів, які після сплати боргів і податків оцінюються в 1 433 206 фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів).

У Сполученому Королівстві заповіти членів королівської сім'ї засекречуються за рішенням суду і зберігаються під замком щонайменше 90 років, щоб забезпечити недоторканність приватного життя членів королівської сім'ї. Однак заповіт герцогині Кентської було оприлюднено з важливої причини: 2002 року Кетрін звернулася до королеви Єлизавети II з проханням дозволити їй повністю відмовитися від виконання громадських обов'язків та від статусу “королівської особи, що працює на корону», що звільняло її останній заповіт від палацової тайни, пише vanitatis.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Associated Press

Документ, підписаний нею власноруч як Кетрін Кентська у жовтні 2022 року у присутності її помічниці та терапевта, докладно описує особистий та продуманий розподіл коштів.

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Більшість її статків буде передано в довірче управління її трьом дітям від герцога Кентського: Джорджу Віндзору, графу Сент-Ендрюсу, леді Гелен Тейлор і лорду Ніколасу Віндзору. Однак заповіт включає дуже конкретні положення для інших членів сім'ї. Її частка в дуже затребуваній нерухомості в ексклюзивному районі Едвардс-сквер у Кенсінгтоні переходить безпосередньо до її онука, Едварда Віндзора, барона Даунпатріка і майбутнього герцога Кентського.

Герцогиня Кентська Кетрін та її чоловік принц Едвард / © Associated Press

Герцогиня також виділила по 5000 фунтів стерлінгів кожному зі своїх дев'яти хрещеників. Щодо її прикрас та особистих речей, все її майно було заповідано її чоловікові, герцогу Кентському, із зазначенням розподілити його відповідно до рукописної записки, яку вона залишила після себе. Дохід від її сімейного трасту, Уорслійського трасту, повинен був довічно надходити до її вдівця. Після його смерті капітал повинен був бути поділений таким чином: 50% – її старшому синові, одна третина – її другому синові та одна шоста – її дочці Гелен.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Getty Images

Вірна соціальній спрямованості, яка характеризувала останні роки її життя, у заповіті також передбачено пожертвування у розмірі 10 000 фунтів стерлінгів організації Future Talent Musicians, некомерційної організації, яку вона заснувала 2004 року для надання стипендій та музичних інструментів молодим музичним талантам із малозабезпечених родин.

Герцогиня Кентська Кетрін / © Associated Press

Нагадаємо, прощання з герцогинею відбулося у вересні 2025 року у Вестмінстерському соборі. Це був перший католицький похорон для британської королівської родини в сучасну епоху.

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