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У білосніжному костюмі з акцентним бантом і шарфом: красива Бріжит Макрон на державній вечері
Перша леді Франції продемонструвала елегантний образ total white під час зустрічі президентського подружжя Габону.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли біля входу до Єлисейського палацу президента Габону Бріса Олігі Нгему та його дружину Зіту Олігі Нгему, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.
Після зустрічі, переговорів і церемонії підписання угод президентські подружжя зібралися на державній вечері.
Для урочистої події Бріжит обрала елегантний білий костюм, який складався з приталеного жакета з широкими лацканами й акцентним декоративним бантом та вузьких штанів зі стрілками і блискавками-застібками внизу штанин. Під жакетом був лаконічний топ в тон.
Образ перша леді доповнила молочними туфлями-човниками і сяйливим клатчем, декорованим дрібними кристалами. Навколо шиї у неї був молочно-білий шарф, який додав аутфіту особливої елегантності.
Із прикрас на Бріжит були гарні довгі сережки з білими і жовтими діамантами, діамантові каблучки, делікатні золоті браслети з перлинами і золотий годинник. Волосся вона зібрала в елегантний низький пучок, залишивши чубчик і кілька пасом біля обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні з акцентом на талії з’явилася на пам’ятному заході в Ніцці.