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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

У білосніжному костюмі з акцентним бантом і шарфом: красива Бріжит Макрон на державній вечері

Перша леді Франції продемонструвала елегантний образ total white під час зустрічі президентського подружжя Габону.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли біля входу до Єлисейського палацу президента Габону Бріса Олігі Нгему та його дружину Зіту Олігі Нгему, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.

Після зустрічі, переговорів і церемонії підписання угод президентські подружжя зібралися на державній вечері.

Бріс і Зіта Олігі Нгему та Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Бріс і Зіта Олігі Нгему та Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Для урочистої події Бріжит обрала елегантний білий костюм, який складався з приталеного жакета з широкими лацканами й акцентним декоративним бантом та вузьких штанів зі стрілками і блискавками-застібками внизу штанин. Під жакетом був лаконічний топ в тон.

Образ перша леді доповнила молочними туфлями-човниками і сяйливим клатчем, декорованим дрібними кристалами. Навколо шиї у неї був молочно-білий шарф, який додав аутфіту особливої елегантності.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Із прикрас на Бріжит були гарні довгі сережки з білими і жовтими діамантами, діамантові каблучки, делікатні золоті браслети з перлинами і золотий годинник. Волосся вона зібрала в елегантний низький пучок, залишивши чубчик і кілька пасом біля обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні з акцентом на талії з’явилася на пам’ятному заході в Ніцці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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