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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Італійська зірка 80-х Орнелла Муті подалась отримувати громадянство Росії і купує там квартиру

Орнелла Муті планує це зробити не сама. Компанію їй складе її донька — співачка Найке Рівеллі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Орнелла Муті

Орнелла Муті / © Associated Press

Знаменита італійська акторка Орнелла Муті подалась отримувати російське громадянство.

Про це заявила донька артистки — співачка Найке Рівеллі — одному з російських пропагандистських медіа. За її словами, вони з мамою вже нібито подали заяву на отримання громадянства РФ. Найке Рівеллі стверджує, що в них «є російське коріння». Тож, мовляв, у Росії вони «почуватимуться як вдома».

«Ми подаємо заяву на російське громадянство, щоб почуватися по-справжньому вдома… У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, від своїх сім’ї та друзів», — видала Найке Рівеллі.

Орнелла Муті з донькою / © Getty Images

Орнелла Муті з донькою / © Getty Images

Орнелла Муті збирається не лише отримати російський паспорт, а й ще придбати там житло. За словами Найке Рівеллі, вони розглядають купівлю квартири або в Москві, або в Санкт-Петербурзі. Таким чином італійки не буду змушені залишатися в готелі під час візитів до РФ, а також зможуть привозити до країни-агресорки й інших родичів.

Зазначимо, Орнелла Муті, яку багато хто пам’ятає за грою у стрічках «Приборкання норовливого» та «Шалено закоханий», вже давно славиться своєю палкою любов’ю до країни-агресорки Росії. Розв’язана росіянами війна в Україні не змінила її поглядів. Вона неодноразово відвідувала РФ та мала контакт із кривавим диктатором путіним. Окрім того, акторка й раніше заявляла про бажання отримати російське громадянство.

До речі, за таку позиції її критикують й в Італії. У країні обурюються, що поки РФ веде на території України війну, перебуває під санкціями, італійська знаменитість так палко вихваляє Росію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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