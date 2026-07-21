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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
804
Час на прочитання
1 хв

ЛНЗ — Гент: де дивитися і прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Черкаський клуб проведе історичний матч в єврокубках.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ЛНЗ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

У четвер, 23 липня, черкаський ЛНЗ позмагається з бельгійським "Гентом" у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на стадіоні ORLEN ARENA у польському місті Плоцьк. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Минулого сезону ЛНЗ сенсаційно здобув "срібло" УПЛ і отримав право вперше в історії виступити в єврокубках. "Гент" посів п'яте місце у чемпіонаті Бельгії.

Де дивитися матч ЛНЗ — Гент

На території України поєдинок ЛНЗ — "Гент" у прямому ефірі можна подивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч ЛНЗ — Гент

Фаворитом першого поєдинку букмекери називають "Гент". На перемогу бельгійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия — 3,20. Виграш черкаської команди — 3,80.

На прохід "Гента" до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,42. Підсумковий успіх ЛНЗ — 2,80.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, у Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Гетеборг" (Швеція) — "Левадія" (Естонія), а переможений завершить виступи в єврокубках.

Рнаіше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
804
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