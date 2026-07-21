Літо / фото ілюстративне

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У середу, 22 липня, в більшості регіонів України переважатиме комфортна та помірно тепла погода без опадів, хоча атлантичний атмосферний фронт принесе локальне похолодання й окремі грозові дощі.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом Наталки Діденко, 22 липня на півдні та сході буде найтепліше — від +26 до +31 градуса тепла. У північно-західних областях очікується прохолода в межах +19…+22 градусів, а на решті території температура становитиме +22…+25 градусів.

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Дощі з грозами пройдуть лише на Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та місцями на Черкащині, тоді як на більшості територій утримається суха погода. Як зазначає Діденко, у Києві 22 липня буде сонячно й комфортно, до +23 градусів, проте вже з наступного тижня по всій країні знову вдарить спека.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у продовж 22-24 липня атмосферна циркуляція перебудується так, що до України надходитиме прохолоне повітря з Атлантики. Температура повітря відчутно знизиться: стовпчики термометрів вночі коливатимуться від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, 22 липня у більшості областей очікується спокійна без опадів погода. Водночас ніч на сході та день на південному заході можуть принести локальні дощі з грозами, а найскладнішою погода буде на Одещині — там прогнозують зливи, грози, а також поодинокий град зі шквальним вітром.

Загалом по країні переважатиме мінлива хмарність із помірним північно-західним вітром. Стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів удень і від +10 до +15 градусів уночі, тоді як на півдні та сході буде спекотніше — до +24…+29 градусів удень.

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Погода в Укаїні 22 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 22 липня мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 22 липня погоду визначатиме тилова частина циклону над Фінською затокою. В області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

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У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 22 липня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, однак вдень місцями ймовірні короткочасні дощі із грозами.

Вночі та вранці місцями очікується слабкий туман. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

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вночі від +17 до +19 градусів тепла;

вдень від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 22 липня буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами, також зберігатиметься слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +17 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 22 липня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів. Проте вдень очікується помірний, місцями значний дощ із градом, подекуди ймовірні грози.

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Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вдень під час грози буде шквал 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі очікується від +15 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +24 градусів тепла.

Температура морської води коливатиметься від +21 до +22 градусів.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на узбережжі Одещини вдень 22 липня — очікуються грози та шквали до 15-20 м/с.

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Синоптики попереджають про негоду на узбережжі Одещини 22 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили про три хвилі аномальної спеки в Європі.

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