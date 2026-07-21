Ольга Цибульська відверто розповіла, як старий "Москвич" визначив її майбутнє з чоловіком

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська пригадала перше побачення з чоловіком і пояснила, чому саме він став її обранцем, хоча тоді приїхав за нею не на розкішному авто, а на старенькому «Москвичі».

Артистка поділилася спогадами про початок їхньої історії кохання в Instagram. За словами співачки, у той період вона мала чимало прихильників, які вражали дорогими автомобілями та красивими жестами. Втім, її майбутній чоловік обрав інший спосіб запросити її на побачення. Він власноруч полагодив зелений дідусів «Москвич», який роками не виїжджав із гаража, і саме на ньому приїхав до Ольги. Ця поїздка запам’яталася їй не через романтичний антураж, а через несподівані пригоди.

«Я вийшла за нього заміж. Бо надійний не той, хто гарно приїхав. А той, хто не розгубився, коли все пішло по п…», — написала Оля Цибульська.

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Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Як зізналася виконавиця, дорогою на них чекали справжні випробування. Крізь прогнилу підлогу автомобіля було видно асфальт, а вже після прибуття з’ясувалося, що з бака витік увесь бензин. Майбутній чоловік без зайвих емоцій узяв каністру й вирушив шукати пальне, залишивши Ольгу стерегти машину. Саме тоді, пригадує артистка, вона усвідомила, що поруч людина, яка не пасує перед труднощами й завжди шукає вихід із ситуації.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська пригадала скандальну пропозицію на початку війни.

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