Стихія б’є по Україні: міста йдуть під воду, тисячі людей без світла, є потерпілі (фото, відео)

Негода в Україні

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Вдень 19 та вночі 20 липня негода накрила західні й центральні області. Потужні зливи підтопили цілі вулиці у великих містах, а шквали повалили дерева на проїжджу частину та залишили українців без світла в понад сотню населених пунктів. Внаслідок негоди є потерпілі.

Усе, що відомо про наслідки негоди в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На Рівненщині дерева повалило на автомобілі

У Дубенському районі на Рівненщині через сильні пориви вітру величезне дерево впало на авто. За даними ДСНС області, ввечері рятувальники виїхали на виклик до Дубна. На вулиці Мирогощанській внаслідок негоди дерево впало на легковий автомобіль Renault Megane.

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За допомогою бензопили співробітники ДСНС розкряжували повалене дерево та прибрали його з автомобіля. Внаслідок події загиблих і травмованих немає.

Також негода наробила лиха в Рівному. Там інтенсивні опади спричинили підтоплення деяких приміщень. Зокрема, під водою опинилося цокольне приміщення житлового будинку на вул. Соборній у Рівному.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою мотопомпи відкачали воду з підтоплених приміщень.

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

© Головне управління ДСНС у Рівненській області

У Тернополі злива затопила Пантеон героїв

У Тернопільській області пройшла сильна злива: окремі вулиці опинилися під водою, що ускладнило рух транспорту.

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Місцеві Telegram-канали та користувачі соцмереж опублікували відео з наслідками. На кадрах видно, що на деяких ділянках дороги утворилися потоки води. Автомобілі змушені рухатися на низькій швидкості, а в окремих місцях вода частково затопила проїжджу частину.

У Тернополі негода затопила Пантеон героїв на місцевому кладовищі. Міський голова Сергій Надаль розповів, що сильні опади викликали підтоплення окремих ділянок Микулинецького кладовища.

«Працівники кладовища вже працюють на місці та усувають наслідки негоди. Після сходження води територію очищають від намулу й сміття, щоб якнайшвидше привести її до належного стану», — повідомив він.

© Мер Тернополя Сергій Надал

Залетіла через вікно: на Франківщині 17-річну дівчину уразила блискавка

У Косівському районі на Івано-Франківщині 17-річну дівчину під час негоди вдарила блискавка. Її ушпиталили до місцевої лікарні. Внаслідок удару дівчина перебуває в реанімації.

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Директор медзакладу Іван Фазан для «Суспільного» розповів, що дівчина переїхала з Гуляйполя Запорізької області до села Тюдів Кутської громади. За його словами, під час грози блискавка залетіла до хати через вікно.

«Під час грози дитина перебувала в хаті, де було відчинене вікно. Вона розповіла, що до вікна залетіла блискавка та уразила її. Пацієнтку госпіталізували. Дівчина перебуває в реанімації», — розповів він.

Він додав, що стан дитини стабільний. Лікарі продовжують обстеження.

Також в області тисячі людей без світла через негоду. За даними обленерго, без електроенергії залишаються 2743 споживачі. Повністю знеструмленими є чотири села та ще три — частково в Городенківській громаді.

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Прессекретарка «Прикарпаттяобленерго» Оксана Барилів для «Суспільного» повідомила, що найбільше відключень енергетики зафіксували у двох громадах — Богородчанській і Городенківській. Це села Виноград, Хвалибога, Городниця та Передівання.

Також відновлюють світло для споживачів Галицької та Надвірнянської громад.

Місцеві жителі також повідомляють, що в області випав великий град.

На Вінниччині шквальний вітер повалив дерева на дорогу і заблокував рух транспорту

А у Вінницькій області сильний вітер заблокував траси через падіння дерев. За інформацією рятувальників, вони зафіксували 11 випадків повалення дерев на автошляхи. Це призвело до ускладнення руху транспорту та часткового перекриття доріг.

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Також сильні зливи підтопили приватні житлові будинки в місті. Надзвичайники відкачали воду з підтопленого приватного житлового будинку у Вінниці на вул. Ю.Клена. На щастя, минулося без травмованих.

В обленерго повідомили, що через негоду понад 4 тисячі споживачів залишилися без світла. Там уточнили, що сильна злива та шквальний вітер в області пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції.

Найбільше від негоди постраждали населені пункти Теплицької, Бершадської та Немирівської громад, де пориви вітру повалили дерева, пошкодили опори та проводи.

Хмельницький пішов під воду

У Хмельницькому окремі вулиці опинилися під водою. Злива затопила вулиці та тротуари. Вода затекла до «Епіцентру» та дев’ятиповерхівки на проспекті Миру.

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На опублікованих кадрах видно, як через сильні опади автомобілі ледь пересуваються. На перехресті Прибузької та Свободи утворився справжній потоп.

Негода зламала опори ЛЕП, обірвала проводи та вивела з ладу розподільні пункти. За даними обленерго, станом на ранок знеструмлено тисячі споживачів у 47 населених пунктах. Пошкоджено 23 лінії електропередач 10 кВ.

Негода залишила українців без світла

За інформацією Міністерства енергетики, через негоду без електропостачання залишаються понад 100 населених пунктів у таких областях:

Вінницька

Івано-Франківська

Тернопільська

Хмельницька

Черкаська

Чернігівська

Ремонтні бригади працюють над відновленням електроенергії.

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Дата публікації 21:30, 19.07.26 Кількість переглядів 127 Україну накрила негода: міста опинилися під водою

В Україні оголосили штормове попередження

Нагадаємо, метеорологи попередили українців про небезпечні метеорологічні явища 20 липня. Країну накриють грози, шквали та град. У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності.

Як розповіли в Укргідрометцентрі, очікується мінлива хмарність із проясненнями. В більшості областей, окрім східних і південно-східних регіонів, пройдуть помірні дощі, а на півночі та в центрі місцями опади будуть значними. Вдень в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

У Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Синоптики звернулися з попередженням, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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